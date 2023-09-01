https://crimea.ria.ru/20230901/chto-novogo-ozhidaet-roditeley-i-uchenikov-v-etom-uchebnom-godu-1131094241.html

Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году

Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году - РИА Новости Крым, 01.09.2023

Что нового ожидает родителей и учеников в этом учебном году

В этом учебном году и учителей, и школьников, и их родителей ожидает много нового. В российском образовании происходят глобальные реформы: принят новый ФГОС –... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T13:14

2023-09-01T13:14

2023-09-01T13:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В этом учебном году и учителей, и школьников, и их родителей ожидает много нового. В российском образовании происходят глобальные реформы: принят новый ФГОС – Федеральный государственный стандарт образования, который уже назвали "золотым". В соответствии с этим базовым документом изменили учебные программы. В расписании добавились новые предметы, а в структуру дисциплины ОБЖ включили блок начальной военной подготовки. Все школы с первого сентября должны организовывать учебный процесс с помощью электронной системы "Моя школа", так что регистрироваться в ней придется всем родителям.Кроме того, были изменены правила ЕГЭ, в школу вернулась серебряная медаль, а в учебники истории добавился новый раздел, посвященный СВО. Чего ожидать и к чему готовиться ученикам и родителям – всю информацию об этих и других переменах в системе образования мы собрали для вас в этом материале.Приняты новые учебные программыВ России формируется единое образовательное пространство, заявила в пресс-центре "РИА новости Крым" заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова. Именно с этим связано такое количество нововведений.С первого сентября вступили в силу поправки в закон "Об образовании в Российской Федерации". Согласно документу, в стране формируется новый Федеральный государственный стандарт образования (ФГОС), который уже негласно назвали "золотым". В соответствии с новым ФГОС разработаны единые государственные образовательные программы, по которым будет производиться обучение во всех регионах страны. Школы могут перерабатывать их в силу своей специфики, объяснила замминистра образования Светлана Беспалова. Но принципы и основное содержание в них останется неизменным. Подробнее об этих школьных программах мы уже писали."При этом с первого по седьмой класс и десятые классы продолжают реализовывать обновленный федеральный образовательный стандарт. А вот обучающиеся восьмых, девятых и одиннадцатых классов заканчивают федеральный основной образовательный стандарт предыдущего поколения", - объяснила Светлана Беспалова.Вводятся новые предметыВ соответствии с новыми программами в школах появятся новые учебные дисциплины. Ученики седьмого и десятого классов в этом году начнут изучать теорию вероятностей. Предмет так и будет называться – "Вероятность и статистика"."Этот предмет входит в предметную область "Математика и информатика" и будет изучаться наравне с алгеброй и геометрией, - продолжила Светлана Беспалова. - Конечно, он будет изучаться в тех классах, которые перешли на обновленный стандарт. Но дети, которые завершают стандарт предыдущего поколения, они тоже не будут обделены, предусматривается, что "Вероятность и статистика" войдет в учебный предмет "Алгебра" как отдельный модуль. Это касается восьмых, девятых и одиннадцатых классов".В издательстве "Просвещение" уже презентовали новый учебник по этому предмету. Как сказано в презентации, в него входят разделы "Представление данных и описательная статистика", "Вероятность", "Элементы комбинаторики" и "Введение в теорию графов". На изучение этой дисциплины выделяется один час в неделю в каждом классе.Кроме того, с 5 по 9 класс будет реализовываться курс внеурочной деятельности "Начальная военная подготовка". В старших классах НВП вошла в новую федеральную программу "Основы безопасности жизнедеятельности".Новые учебники историиВ школьный курс истории в этом учебном году включили темы, связанные с государственным переворотом на Украине и проведением специальной военной операции. Новые учебники уже поступили в Крым, сообщили в министерстве образования республики.Ученики 10-11 классов по этим учебникам будут изучать биографии ветеранов и современных защитников родины. Так, в нем рассказывается о подвигах на фронте генерала-майора ВКС РФ Канамата Боташева, первого Героя России в ходе СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова, Героя ДНР и России Владимира Жоги и легендарной "Корсы" (Ольги Качуры), которая добровольцем пришла на фронт и командовала реактивным артиллерийским дивизионом.ФГИС "Моя школа" теперь обязательна для всехОтныне все школы должны использовать эту Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в своей работе. Кроме уже привычного родителям электронного дневника, там будут размещаться учебные и методические материалы, а также информация о работе школы. Общение с учителем, которое раньше классные руководители вели в мессенджерах, теперь тоже должно происходить через "Мою школу".Начальник управления информационно-технического сопровождения министерства образования Крыма Дмитрий Окунь напомнил, что согласно новой редакции закона РФ "Об информации" в органах государственной власти и бюджетных организациях не рекомендуется использовать иностранные мессенджеры. Их разработчики хранят информацию на серверах, расположенных за пределами РФ, что ставит по угрозу личные данные пользователей."Все школы у нас используют подключение к интернету посредством единой сети передачи данных, и в этой сети использование иностранных мессенджеров уже запрещено, - говорит начальник управления информационно-технического сопровождения. - Поэтому учителя обязаны, а родителям мы рекомендуем использовать VK-мессенджер, чтобы наладить оперативную связь".Учителей несколько настораживает тот факт, что учебный профиль в "Моей школе" связан с личной страницей ВКонтакте. Однако специалисты успокаивают: это необходимо лишь для верификации аккаунта, никакая личная информация в доступ попадать не будет.Кроме того, в "Моей школе" будет еще одна удобная, по мнению разработчиков, опция – свой профиль можно будет интегрировать с "Госуслугами", чтобы следить за успехами детей в этом приложении.Карта для школьных обедовЧиновники из крымского министерства образования позаботились о том, чтобы исключить из детского питания вредные продукты. Для этого совместно с крымским банком была разработана специальная детская карта, которая будет действовать только на территории школы. Если родители будут переводить ребенку деньги на эту карту, он сможет с ее помощью оплачивать питание только в школьной столовой. А вот, скажем, вредные чипсы или сухарики в соседнем магазине купить с ее помощью будет невозможно.В этих целях школы также смогут использовать не банковскую карту, а обычный электронный пропуск, по которому ребенок входит в школу.При этом каждый родитель получит возможность в личном кабинете установить, какие продукты ребенку продавать нельзя. Это очень удобно, если ученик имеет ограничения в питании по медицинским показаниям.ЕГЭ и "серебро"Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты документов, определяющих изменения в ЕГЭ для выпускников 2024 года. Они есть почти во всех предметах, но наиболее значительные – в тестовых заданиях по русскому языку и литературе. Так, по русскому языку изменилась формулировка некоторых заданий и система оценивания: максимальный первичный бал понижен с 54 до 50 баллов.По литературе сокращено количество заданий базового уровня сложности (с семи до шести), отредактированы формулировки заданий, уточнена тема сочинения. Если раньше для ее раскрытия можно было использовать любое произведение, то теперь надо будет выбрать одного из трех предложенных классиков. Максимальный первичный балл по литературе также понижен с 53 до 48.Сами тестовые задания по всем предметам приведены в соответствие с учебными программами, и это вызвало неоднозначную реакцию в обществе, поскольку из ЕГЭ по литературе исчез большой блок вопросов по творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, Фонвизина, Державина. В ФИПИ это объяснили тем, что их изучают до девятого класса и эти знания контролируют в ходе ОГЭ. В старших же классах изучают литературу конца XIX – XX веков, соответственно, эти вопросы и вошли в единый государственный экзамен.И в завершение еще несколько хороших новостей. Во-первых, с первого сентября школьные учителя смогут оказывать первую медицинскую помощь детям на вполне законных основаниях. Для этого каждому из них придется обучиться на специальных курсах – такие правила устанавливает новый закон о первичной доврачебной помощи.Учащиеся всех классов во всех школах будут учиться по одинаковым образовательным периодам – четвертям. Раньше в некоторых школах для старшеклассников практиковали обучение по семестрам. Кроме того, в школы вернули серебряную медаль. Вручать ее будут тем, у кого в аттестат попадет не более двух отметок "хорошо", остальные – "отлично". Обладатели серебряных медалей будут иметь преференции при поступлении – им будет начислено три дополнительных балла, в отличие от "золотых" медалистов, которым подарят пять баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в ТрехпрудномЧего ждать от погоды в Крыму первого сентября – РосгидрометцентрКак будут учиться дети из приграничных районов Брянской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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