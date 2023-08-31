https://crimea.ria.ru/20230831/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-pervogo-sentyabrya--rosgidromettsentr-1131076535.html

Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр

Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр

День знаний начнется для крымчан комфортной солнечной погодой, но после полудня высока вероятность сильных осадков. Такой прогноз на 1 сентября дал научный... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T18:29

2023-08-31T18:29

2023-08-31T18:29

крым

погода

погода в крыму

крымская погода

роман вильфанд

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681194_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e14ee39b046fbb55a56ffc1b29e5f42e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. День знаний начнется для крымчан комфортной солнечной погодой, но после полудня высока вероятность сильных осадков. Такой прогноз на 1 сентября дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".В целом на большей части территории страны ожидаются аномально теплые температуры. Особенно жарко будет в Краснодарском крае, где уже с утра будет около 20 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся выше +35."Вся это информация доносится до регионов, до местных властей и обязательно до директоров школ, чтобы принимать решение о том, как проводить линейки", - пояснил ученый.Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, торжественные школьные линейки 1 сентября в республике проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю летаВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждениеИнфекционист назвал главную опасность "горячего" моря

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода, погода в крыму, крымская погода, роман вильфанд, новости крыма, общество