Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230831/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-pervogo-sentyabrya--rosgidromettsentr-1131076535.html
Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр
День знаний начнется для крымчан комфортной солнечной погодой, но после полудня высока вероятность сильных осадков. Такой прогноз на 1 сентября дал научный... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T18:29
2023-08-31T18:29
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
роман вильфанд
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681194_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_e14ee39b046fbb55a56ffc1b29e5f42e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. День знаний начнется для крымчан комфортной солнечной погодой, но после полудня высока вероятность сильных осадков. Такой прогноз на 1 сентября дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".В целом на большей части территории страны ожидаются аномально теплые температуры. Особенно жарко будет в Краснодарском крае, где уже с утра будет около 20 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся выше +35."Вся это информация доносится до регионов, до местных властей и обязательно до директоров школ, чтобы принимать решение о том, как проводить линейки", - пояснил ученый.Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, торжественные школьные линейки 1 сентября в республике проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю летаВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждениеИнфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/01/1118681194_99:0:1539:1080_1920x0_80_0_0_f74216ad488fec6cc93b2682a40f45ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода, погода в крыму, крымская погода, роман вильфанд, новости крыма, общество
Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр

Глава Росгидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде на 1 сентября в Крыму

18:29 31.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев1 сентября
1 сентября - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. День знаний начнется для крымчан комфортной солнечной погодой, но после полудня высока вероятность сильных осадков. Такой прогноз на 1 сентября дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
"В Крыму и Севастополе утром 1 сентября ожидается комфортная погода: 18-20 градусов тепла. С полудня и в последующие часы создадутся условия для кучевой облачности и пройдут значительные летние дожди", - констатировал Вильфанд.
В целом на большей части территории страны ожидаются аномально теплые температуры. Особенно жарко будет в Краснодарском крае, где уже с утра будет около 20 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся выше +35.
"Вся это информация доносится до регионов, до местных властей и обязательно до директоров школ, чтобы принимать решение о том, как проводить линейки", - пояснил ученый.
Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, торжественные школьные линейки 1 сентября в республике проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю лета
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
Инфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
 
КрымПогодаПогода в КрымуКрымская погодаРоман ВильфандНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Евпатории масштабное отключение света – сбита опора ЛЭП
19:51Новые учебники и безопасные такси: что ждет россиян в сентябре
19:23Украина имитировала подрыв боеприпасов на пути инспекторов МАГАТЭ
18:51Главы МИД России и Турции обсудили "формулу мира" Зеленского
18:29Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр
18:13Лавров раскрыл суть нового предложения ООН по зерновой сделке
17:42Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
17:23Идеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков
17:02От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
16:19Крым накроют ливни и шквал
16:03Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд
15:49Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника
15:36Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов
15:28Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
15:04На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
14:47В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков
14:27На западе Крыма стрельба – названа причина
14:15Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
14:02Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 14-летнего ребенка в Крыму
13:52В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма
Лента новостейМолния