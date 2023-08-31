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Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр
Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр
День знаний начнется для крымчан комфортной солнечной погодой, но после полудня высока вероятность сильных осадков. Такой прогноз на 1 сентября дал научный... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T18:29
2023-08-31T18:29
2023-08-31T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. День знаний начнется для крымчан комфортной солнечной погодой, но после полудня высока вероятность сильных осадков. Такой прогноз на 1 сентября дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".В целом на большей части территории страны ожидаются аномально теплые температуры. Особенно жарко будет в Краснодарском крае, где уже с утра будет около 20 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся выше +35."Вся это информация доносится до регионов, до местных властей и обязательно до директоров школ, чтобы принимать решение о том, как проводить линейки", - пояснил ученый.Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, торжественные школьные линейки 1 сентября в республике проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности. Читайте также на РИА Новости Крым:Грозы и жара: прогноз погоды в Крыму на финальную неделю летаВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждениеИнфекционист назвал главную опасность "горячего" моря
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, роман вильфанд, новости крыма, общество
Чего ждать от погоды в Крыму первого сентября – Росгидрометцентр
Глава Росгидрометцентра Вильфанд рассказал о погоде на 1 сентября в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. День знаний начнется для крымчан комфортной солнечной погодой, но после полудня высока вероятность сильных осадков. Такой прогноз на 1 сентября дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
"В Крыму и Севастополе утром 1 сентября ожидается комфортная погода: 18-20 градусов тепла. С полудня и в последующие часы создадутся условия для кучевой облачности и пройдут значительные летние дожди", - констатировал Вильфанд.
В целом на большей части территории страны ожидаются аномально теплые температуры. Особенно жарко будет в Краснодарском крае, где уже с утра будет около 20 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся выше +35.
"Вся это информация доносится до регионов, до местных властей и обязательно до директоров школ, чтобы принимать решение о том, как проводить линейки", - пояснил ученый.
Как сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов, торжественные школьные линейки 1 сентября
в республике проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности.
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