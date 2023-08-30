https://crimea.ria.ru/20230830/kak-budut-uchitsya-deti-iz-prigranichnykh-rayonov-bryanskoy-oblasti-1131050603.html

Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области

Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области

Школьники из приграничных районов Брянской области смогут начать учебный год в лагерях и санаториях региона, прорабатывается вопрос очного и дистанционного... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T20:51

2023-08-30T20:51

2023-08-30T20:51

брянская область

александр богомаз

общество

образование в россии

новости

безопасность

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Школьники из приграничных районов Брянской области смогут начать учебный год в лагерях и санаториях региона, прорабатывается вопрос очного и дистанционного обучения детей из расположенных возле границы с Украиной учебных заведений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Вопрос организации нового учебного года и проведения торжественных линеек 1 сентября обсуждался на заседании оперативного штаба Брянской области. По итогам принято решение в Стародубском, Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском муниципалитетах провести День знаний в штатном режиме. Исключения составят школы приграничных населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к государственной границе.В школах Брянска с численностью учащихся до 500 человек линейки 1 сентября состоятся в обычном формате. В учебных заведениях, где количество участников больше, торжественные линейки пройдут для 1 и 11 классов, для остальных — в дистанционном режиме в формате классного часа. В средних специальных учебных заведениях и вузах мероприятия на День знаний пройдут только для первых курсов.Как сообщалось, предыдущий учебный год для 15 школ в шести муниципальных образованиях Брянской области стартовал в дистанционном формате. Это решение было принято в целях безопасности и в связи с регулярными обстрелами со стороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистантКак идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города ЧаплынкаВ Крыму ограничили проведение школьных линеек

брянская область

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брянская область, александр богомаз, общество, образование в россии, новости, безопасность, школа