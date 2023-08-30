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Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области
Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области
Школьники из приграничных районов Брянской области смогут начать учебный год в лагерях и санаториях региона, прорабатывается вопрос очного и дистанционного... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T20:51
2023-08-30T20:51
брянская область
александр богомаз
общество
образование в россии
новости
безопасность
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Школьники из приграничных районов Брянской области смогут начать учебный год в лагерях и санаториях региона, прорабатывается вопрос очного и дистанционного обучения детей из расположенных возле границы с Украиной учебных заведений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Вопрос организации нового учебного года и проведения торжественных линеек 1 сентября обсуждался на заседании оперативного штаба Брянской области. По итогам принято решение в Стародубском, Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском муниципалитетах провести День знаний в штатном режиме. Исключения составят школы приграничных населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к государственной границе.В школах Брянска с численностью учащихся до 500 человек линейки 1 сентября состоятся в обычном формате. В учебных заведениях, где количество участников больше, торжественные линейки пройдут для 1 и 11 классов, для остальных — в дистанционном режиме в формате классного часа. В средних специальных учебных заведениях и вузах мероприятия на День знаний пройдут только для первых курсов.Как сообщалось, предыдущий учебный год для 15 школ в шести муниципальных образованиях Брянской области стартовал в дистанционном формате. Это решение было принято в целях безопасности и в связи с регулярными обстрелами со стороны Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистантКак идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города ЧаплынкаВ Крыму ограничили проведение школьных линеек
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брянская область, александр богомаз, общество, образование в россии, новости, безопасность, школа
Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области

Богомаз: школьники из приграничных районов Брянской области смогут обучаться в санаториях

20:51 30.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольная линейка
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Школьники из приграничных районов Брянской области смогут начать учебный год в лагерях и санаториях региона, прорабатывается вопрос очного и дистанционного обучения детей из расположенных возле границы с Украиной учебных заведений. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Вопрос организации нового учебного года и проведения торжественных линеек 1 сентября обсуждался на заседании оперативного штаба Брянской области. По итогам принято решение в Стародубском, Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском муниципалитетах провести День знаний в штатном режиме. Исключения составят школы приграничных населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к государственной границе.
"Прорабатывается вопрос дистанционного и очного обучения учеников из этих школ. Ребята из Климово и других приграничных районов по желанию родителей могут начать учебный год в наших оздоровительных лагерях и санаториях, там будет организован полноценный учебный процесс. В других районах Брянской области линейки пройдут в штатном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.
В школах Брянска с численностью учащихся до 500 человек линейки 1 сентября состоятся в обычном формате. В учебных заведениях, где количество участников больше, торжественные линейки пройдут для 1 и 11 классов, для остальных — в дистанционном режиме в формате классного часа. В средних специальных учебных заведениях и вузах мероприятия на День знаний пройдут только для первых курсов.
Как сообщалось, предыдущий учебный год для 15 школ в шести муниципальных образованиях Брянской области стартовал в дистанционном формате. Это решение было принято в целях безопасности и в связи с регулярными обстрелами со стороны Украины.
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Брянская областьАлександр БогомазОбществоОбразование в РоссииНовостиБезопасностьШкола
 
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