https://crimea.ria.ru/20220831/shkoly-v-prigranichnykh-rayonakh-bryanskoy-oblasti-pereydut-na-distant-1124362040.html
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант
В Брянской области 15 школ в шести муниципальных образованиях в приграничной с Украиной зоне начнут учебный год в дистанционном формате в целях безопасности,... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T17:56
2022-08-31T17:56
2022-08-31T17:57
брянская область
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области 15 школ в шести муниципальных образованиях в приграничной с Украиной зоне начнут учебный год в дистанционном формате в целях безопасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, решение было принято по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии.
https://crimea.ria.ru/20220831/v-postradavshem-iz-za-diversii-sele-mayskoe-v-krymu-lineyki-proydut-pozzhe-1124360853.html
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брянская область, общество, образование в россии
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант
Школы в приграничных с Украиной районах Брянской области начнут учебный год на дистанте
17:56 31.08.2022 (обновлено: 17:57 31.08.2022)