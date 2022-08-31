https://crimea.ria.ru/20220831/shkoly-v-prigranichnykh-rayonakh-bryanskoy-oblasti-pereydut-na-distant-1124362040.html

Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант

Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант - РИА Новости Крым, 31.08.2022

Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант

В Брянской области 15 школ в шести муниципальных образованиях в приграничной с Украиной зоне начнут учебный год в дистанционном формате в целях безопасности,... РИА Новости Крым, 31.08.2022

2022-08-31T17:56

2022-08-31T17:56

2022-08-31T17:57

брянская область

общество

образование в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/1e/1118783510_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_59f3952e9e869afe482a6656e64f436c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области 15 школ в шести муниципальных образованиях в приграничной с Украиной зоне начнут учебный год в дистанционном формате в целях безопасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, решение было принято по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии.

https://crimea.ria.ru/20220831/v-postradavshem-iz-za-diversii-sele-mayskoe-v-krymu-lineyki-proydut-pozzhe-1124360853.html

https://crimea.ria.ru/20220829/kak-v-lnr-organizuyut-uchebnyy-protsess-v-shkolakh-1124330816.html

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, общество, образование в россии