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Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант - РИА Новости Крым, 31.08.2022
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант
В Брянской области 15 школ в шести муниципальных образованиях в приграничной с Украиной зоне начнут учебный год в дистанционном формате в целях безопасности,... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T17:56
2022-08-31T17:57
брянская область
общество
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области 15 школ в шести муниципальных образованиях в приграничной с Украиной зоне начнут учебный год в дистанционном формате в целях безопасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По его словам, решение было принято по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии.
https://crimea.ria.ru/20220831/v-postradavshem-iz-za-diversii-sele-mayskoe-v-krymu-lineyki-proydut-pozzhe-1124360853.html
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брянская область, общество, образование в россии
Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант

Школы в приграничных с Украиной районах Брянской области начнут учебный год на дистанте

17:56 31.08.2022 (обновлено: 17:57 31.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в школе. Архивное фото
Пустой учебный класс в школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. В Брянской области 15 школ в шести муниципальных образованиях в приграничной с Украиной зоне начнут учебный год в дистанционном формате в целях безопасности, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, решение было принято по итогам внеочередного заседания антитеррористической комиссии.
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
17:20
В пострадавшем из-за диверсии селе Майское в Крыму линейки пройдут позже
"Обсудили вопросы, связанные с началом учебного года в условиях действующего уровня опасности в регионе. В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Учительница во время онлайн-урока в одной из школ Москвы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 14:11
Как в ЛНР организуют учебный процесс в школах
 
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Заголовок открываемого материала
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17:56Школы в приграничных районах Брянской области перейдут на дистант
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