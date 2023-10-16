https://crimea.ria.ru/20231016/vkhod-v-shkolu-po-bankovskim-kartam-v-krymu-deputat-otsenil-initsiativu-1132113921.html

Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу

Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу

Обеспечение доступа учащихся в школы Крыма по банковским картам - необязательная опция, родителей школьников нельзя обязать оформлять карту конкретного банка,... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T11:55

2023-10-16T11:55

2023-10-16T14:17

радио "спутник в крыму"

школа

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банковская карта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Обеспечение доступа учащихся в школы Крыма по банковским картам - необязательная опция, родителей школьников нельзя обязать оформлять карту конкретного банка, однако в целом банковский пластик дает родителю возможности контроля за питанием ребенка в образовательной организации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.Ранее многие родители школьников в Крыму получили SMS-рассылку о том, что для обеспечения безопасности детей в рамках проекта "Цифровая среда. Образование" вход в школы с 9 октября 2023 года будет организован с помощью банковской карты. При этом в сообщениях указан конкретный банк, карту которого необходимо оформить. Это вызвало волну возмущения и недопонимания в социальных сетях.Пластик не обязателенПо словам депутата, на самом деле, оформлять банковский пластик не обязательно, тем более, никто не может заставить родителя заказывать карту в каком-то конкретном банке. Проблема в информировании, убежден парламентарий - информация донесена некорректно.Возможности картыЧто касается безопасности ребенка, по словам депутата, банковский пластик особенных дополнительных мер не создает: антитеррористические в данном случае соблюдаются - проход посторонних в здание становится затруднительным, однако с этой функцией справлялись и пластиковые пропуски."При этом, при использовании пропуска родитель получает информацию о проходе ребенка. Дает ли такую возможность банковская карта - пока такой информации у меня нет. Зато появляется другая удобная опция - контроль за питанием в школе", - отметил парламентарий.Сейчас в школах Крыма, по словам депутата, установлено более 300 терминалов. Это позволяет ребенку быстро рассчитаться за обед, не отнимая время переменки, а родителям - видеть, что именно приобретал ребенок."В итоге банковская карта одновременно выполняет и функцию пропуска - это удобно. Возможность оплатить еду наличными также остается. Оплатить картой любого другого банка, кроме заявленного, тоже можно - без комиссий, также, как в магазине", - добавил Додонов.Снять разногласия"Система доступа и антитеррор - это задача школы, перекладывать ее на банк не правильно. Сегодня школа должна определять, как будет организована система этого доступа. Что касается монополии какого-то из банков - здесь антимонопольная служба может высказать свои претензии. Но, с другой стороны, банк несет затраты, добровольно создавая условия доступа: для банка это, скорее, социальная нагрузка, хотя так, конечно, кредитная организация привязывает клиента к конкретному банку", - продолжает Додонов.По его мнению, снять разногласия поможет правильное информирование родителей. Решения о выборе конкретного банка должны приниматься школами в диалоге с ними.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенкаМигрантам хотят запретить работать в школах и больницахШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, образование в крыму и севастополе, безопасность, сергей додонов, новости крыма, крым, мнения, дети, банковская карта