https://crimea.ria.ru/20231016/vkhod-v-shkolu-po-bankovskim-kartam-v-krymu-deputat-otsenil-initsiativu-1132113921.html
Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу
Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу
Обеспечение доступа учащихся в школы Крыма по банковским картам - необязательная опция, родителей школьников нельзя обязать оформлять карту конкретного банка,... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T11:55
2023-10-16T11:55
2023-10-16T14:17
радио "спутник в крыму"
школа
образование в крыму и севастополе
безопасность
сергей додонов
новости крыма
крым
мнения
дети
банковская карта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121117372_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_347be2f3408f7dc884399c79e59c6a34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Обеспечение доступа учащихся в школы Крыма по банковским картам - необязательная опция, родителей школьников нельзя обязать оформлять карту конкретного банка, однако в целом банковский пластик дает родителю возможности контроля за питанием ребенка в образовательной организации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.Ранее многие родители школьников в Крыму получили SMS-рассылку о том, что для обеспечения безопасности детей в рамках проекта "Цифровая среда. Образование" вход в школы с 9 октября 2023 года будет организован с помощью банковской карты. При этом в сообщениях указан конкретный банк, карту которого необходимо оформить. Это вызвало волну возмущения и недопонимания в социальных сетях.Пластик не обязателенПо словам депутата, на самом деле, оформлять банковский пластик не обязательно, тем более, никто не может заставить родителя заказывать карту в каком-то конкретном банке. Проблема в информировании, убежден парламентарий - информация донесена некорректно.Возможности картыЧто касается безопасности ребенка, по словам депутата, банковский пластик особенных дополнительных мер не создает: антитеррористические в данном случае соблюдаются - проход посторонних в здание становится затруднительным, однако с этой функцией справлялись и пластиковые пропуски."При этом, при использовании пропуска родитель получает информацию о проходе ребенка. Дает ли такую возможность банковская карта - пока такой информации у меня нет. Зато появляется другая удобная опция - контроль за питанием в школе", - отметил парламентарий.Сейчас в школах Крыма, по словам депутата, установлено более 300 терминалов. Это позволяет ребенку быстро рассчитаться за обед, не отнимая время переменки, а родителям - видеть, что именно приобретал ребенок."В итоге банковская карта одновременно выполняет и функцию пропуска - это удобно. Возможность оплатить еду наличными также остается. Оплатить картой любого другого банка, кроме заявленного, тоже можно - без комиссий, также, как в магазине", - добавил Додонов.Снять разногласия"Система доступа и антитеррор - это задача школы, перекладывать ее на банк не правильно. Сегодня школа должна определять, как будет организована система этого доступа. Что касается монополии какого-то из банков - здесь антимонопольная служба может высказать свои претензии. Но, с другой стороны, банк несет затраты, добровольно создавая условия доступа: для банка это, скорее, социальная нагрузка, хотя так, конечно, кредитная организация привязывает клиента к конкретному банку", - продолжает Додонов.По его мнению, снять разногласия поможет правильное информирование родителей. Решения о выборе конкретного банка должны приниматься школами в диалоге с ними.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли платить за оценки: как наказывать и поощрять ребенкаМигрантам хотят запретить работать в школах и больницахШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121117372_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5a8ee9e1ac96d16fe6a16785ae748e0b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, образование в крыму и севастополе, безопасность, сергей додонов, новости крыма, крым, мнения, дети, банковская карта
Вход в школу по банковским картам в Крыму: депутат оценил инициативу
Глава комитета Госсовета Крыма: вход в школу по банковским картам не является обязательным
11:55 16.10.2023 (обновлено: 14:17 16.10.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым.
Обеспечение доступа учащихся в школы Крыма по банковским картам - необязательная опция, родителей школьников нельзя обязать оформлять карту конкретного банка, однако в целом банковский пластик дает родителю возможности контроля за питанием ребенка в образовательной организации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета РК Сергей Додонов.
Ранее многие родители школьников в Крыму получили SMS-рассылку о том, что для обеспечения безопасности детей в рамках проекта "Цифровая среда. Образование" вход в школы с 9 октября 2023 года будет организован с помощью банковской карты. При этом в сообщениях указан конкретный банк, карту которого необходимо оформить. Это вызвало волну возмущения и недопонимания в социальных сетях.
Пластик не обязателен
По словам депутата, на самом деле, оформлять банковский пластик не обязательно, тем более, никто не может заставить родителя заказывать карту в каком-то конкретном банке. Проблема в информировании, убежден парламентарий - информация донесена некорректно.
"Ограничений нет, ребята могут проходить и по пропуску, и по пластиковой банковской карте. Все то же, что было до этого объявления, плюс появляются валидаторы. Если ребенок проходит в школу без карты, исключительно с картой-пропуском для прохода рамки безопасности, он зайдет в школу - ограничений нет. Даже если он вообще придет без пропуска, вызовут классного руководителя, и он пройдет. Никто не имеет права не пустить вашего ребенка на занятия", - поясняет Додонов.
Возможности карты
Что касается безопасности ребенка, по словам депутата, банковский пластик особенных дополнительных мер не создает: антитеррористические в данном случае соблюдаются - проход посторонних в здание становится затруднительным, однако с этой функцией справлялись и пластиковые пропуски.
"При этом, при использовании пропуска родитель получает информацию о проходе ребенка. Дает ли такую возможность банковская карта - пока такой информации у меня нет. Зато появляется другая удобная опция - контроль за питанием в школе", - отметил парламентарий.
Сейчас в школах Крыма, по словам депутата, установлено более 300 терминалов. Это позволяет ребенку быстро рассчитаться за обед, не отнимая время переменки, а родителям - видеть, что именно приобретал ребенок.
"В итоге банковская карта одновременно выполняет и функцию пропуска - это удобно. Возможность оплатить еду наличными также остается. Оплатить картой любого другого банка, кроме заявленного, тоже можно - без комиссий, также, как в магазине", - добавил Додонов.
Снять разногласия
"Система доступа и антитеррор - это задача школы, перекладывать ее на банк не правильно. Сегодня школа должна определять, как будет организована система этого доступа. Что касается монополии какого-то из банков - здесь антимонопольная служба может высказать свои претензии. Но, с другой стороны, банк несет затраты, добровольно создавая условия доступа: для банка это, скорее, социальная нагрузка, хотя так, конечно, кредитная организация привязывает клиента к конкретному банку", - продолжает Додонов.
По его мнению, снять разногласия поможет правильное информирование родителей. Решения о выборе конкретного банка должны приниматься школами в диалоге с ними.
"Должно быть общее решение родительского собрания. Тогда школа понимает - у нас есть общее решение, и дает добро на заход конкретного банка. Такой формат был бы правильным", - считает парламентарий.
Читайте также на РИА Новости Крым: