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Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике
Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике
Неподалеку от Кронштадта севастопольские ученые исследовали военный линкор 18 века. Речь идет о затонувшем в 1719 году линкоре Ревельской эскадры Петра I под... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T06:58
2024-12-02T06:58
радио "спутник в крыму"
виктор вахонеев
кронштадт
балтийское море
археология
кораблестроение
петр i
история
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Ученые из Севастополя исследовали затонувший на Балтике линкор Петра I
Ученые из Севастополя исследовали затонувший на Балтике линкор Петра I
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Неподалеку от Кронштадта севастопольские ученые исследовали военный линкор 18 века. Речь идет о затонувшем в 1719 году линкоре Ревельской эскадры Петра I под названием "Портсмут". Корабль удалось полностью исследовать и поднять на поверхность около 360 артефактов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.История линкора Петра I"Линкор "Портсмут" — это отдельная и особая история страницы российской морской истории. Если возвратиться в прошлое, то это корабль, который в составе эскадры победил в бою у острова Эзель (остров в Балтийском море у входа в Рижский залив – ред.). И это была первая морская битва, в которой мы победили шведов с помощью артиллерийского боя, а не абордажа, как было раньше. Причем это случилось незадолго до того, как корабль погиб", – рассказал Вахонеев.Портсмут был построен в 1714 году голландскими специалистами. Хотя сначала Петр I хотел заказать корабли в Британии, но там тогда действовал запрет на производство военных кораблей для иностранцев. В Голландии такого запрета не было. Корабль долгое время участвовал в военных операциях, в войне со шведами, в составе коалиции государств, и в 1719 году, в конце весны, когда состоялось эзельское сражение, наша небольшая эскадра смогла победить шведскую и даже захватить три шведских корабля.Затонул корабль в сентябре 1719 года – когда подходил к Кронштадту, начался шторм и его выбросило на мель. Корабль был раздавлен льдами. Впоследствии в том вместе, где он затонул, поставили плавучий маяк, который обозначал границы мели.Сенсационные находкиНа корабле 18 века, который нашли относительно недавно, всего лишь десять лет назад, севастопольские ученые сделали сенсационные находки – обнаружили 16 пушек, на боковинах одних были клейма с вензелями Петра I, на других – неизвестные вензеля, позже выяснилось, что это шведские пушки, рассказал Вахонеев.Теперь ученые могут предположить, что "Портсмут" после того, как захватил три шведских корабля, их разоружил. И часть пушек, как наиболее ценные и нужные вещи, моряки перегрузили к себе в трюмы, как трофеи.По его словам, еще одной интересной находкой стала ложа деревянного пистолета петровского времени. Нашли ее в окаменевшем, слежавшемся куске конгломерата из песка и ила. Металлический ствол не сохранился, он оказался разрушенным, а деревянная ложа сохранилась, и даже с палочкой для прочистки дула.Помимо вооружения ученые нашли также большую чугунную пластину, на которой изображен рельефный облик ландскнехта, немецкого землевладельца – в мундире и в доспехах.Собеседник отметил, что сегодня не проблема найти затонувший объект, главное, чтобы было желание и специалисты, которые бы заинтересовались в этом деле.Институт истории материальной культуры РАН уже проводит предварительные договоренности, и его специалисты сделают все для того, чтобы в следующем году состоялся второй полевой сезон по исследованию корабля "Портсмут", подытожил ученый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озераАрхеологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью
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виктор вахонеев, кронштадт, балтийское море, археология, кораблестроение, петр i, история
Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике

Ученые из Севастополя исследовали затонувший линкор Петра I – находки сенсационные

06:58 02.12.2024
 
© Из архива Виктора ВахонееваПодводные работы в Кронштадте
Подводные работы в Кронштадте
© Из архива Виктора Вахонеева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Неподалеку от Кронштадта севастопольские ученые исследовали военный линкор 18 века. Речь идет о затонувшем в 1719 году линкоре Ревельской эскадры Петра I под названием "Портсмут". Корабль удалось полностью исследовать и поднять на поверхность около 360 артефактов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.
Ученые из Севастополя исследовали затонувший на Балтике линкор Петра I
06:58

История линкора Петра I

"Линкор "Портсмут" — это отдельная и особая история страницы российской морской истории. Если возвратиться в прошлое, то это корабль, который в составе эскадры победил в бою у острова Эзель (остров в Балтийском море у входа в Рижский залив – ред.). И это была первая морская битва, в которой мы победили шведов с помощью артиллерийского боя, а не абордажа, как было раньше. Причем это случилось незадолго до того, как корабль погиб", – рассказал Вахонеев.
Портсмут был построен в 1714 году голландскими специалистами. Хотя сначала Петр I хотел заказать корабли в Британии, но там тогда действовал запрет на производство военных кораблей для иностранцев. В Голландии такого запрета не было. Корабль долгое время участвовал в военных операциях, в войне со шведами, в составе коалиции государств, и в 1719 году, в конце весны, когда состоялось эзельское сражение, наша небольшая эскадра смогла победить шведскую и даже захватить три шведских корабля.
Затонул корабль в сентябре 1719 года – когда подходил к Кронштадту, начался шторм и его выбросило на мель. Корабль был раздавлен льдами. Впоследствии в том вместе, где он затонул, поставили плавучий маяк, который обозначал границы мели.

Сенсационные находки

На корабле 18 века, который нашли относительно недавно, всего лишь десять лет назад, севастопольские ученые сделали сенсационные находки – обнаружили 16 пушек, на боковинах одних были клейма с вензелями Петра I, на других – неизвестные вензеля, позже выяснилось, что это шведские пушки, рассказал Вахонеев.
Теперь ученые могут предположить, что "Портсмут" после того, как захватил три шведских корабля, их разоружил. И часть пушек, как наиболее ценные и нужные вещи, моряки перегрузили к себе в трюмы, как трофеи.

"Всего количество находок, согласно по полевой описи, у нас приближается к 360. Помимо пушек, это, конечно же, ядра самых разных диаметров. А также особый тип снарядов – виноградная картечь", – уточнил собеседник.

По его словам, еще одной интересной находкой стала ложа деревянного пистолета петровского времени. Нашли ее в окаменевшем, слежавшемся куске конгломерата из песка и ила. Металлический ствол не сохранился, он оказался разрушенным, а деревянная ложа сохранилась, и даже с палочкой для прочистки дула.
Помимо вооружения ученые нашли также большую чугунную пластину, на которой изображен рельефный облик ландскнехта, немецкого землевладельца – в мундире и в доспехах.

"Важно, что если для кораблей, построенных позже, у нас есть чертежи в архивах или какие-то рисунки, то по поводу вот этих ранних Петровских кораблей, особенно заказанных за границей, ничего не осталось. Поэтому этот корабль имеет особое значение для археологов, потому что позволяет реконструировать корабельное дело того времени", – сказал Вахонеев.

Собеседник отметил, что сегодня не проблема найти затонувший объект, главное, чтобы было желание и специалисты, которые бы заинтересовались в этом деле.
Институт истории материальной культуры РАН уже проводит предварительные договоренности, и его специалисты сделают все для того, чтобы в следующем году состоялся второй полевой сезон по исследованию корабля "Портсмут", подытожил ученый.
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