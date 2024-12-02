https://crimea.ria.ru/20241202/sevastopolskie-uchenye-sdelali-sensatsionnye-nakhodki-na-baltike-1142229244.html

Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике

Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике

Неподалеку от Кронштадта севастопольские ученые исследовали военный линкор 18 века. Речь идет о затонувшем в 1719 году линкоре Ревельской эскадры Петра I под... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T06:58

2024-12-02T06:58

2024-12-02T06:58

радио "спутник в крыму"

виктор вахонеев

кронштадт

балтийское море

археология

кораблестроение

петр i

история

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Ученые из Севастополя исследовали затонувший на Балтике линкор Петра I Ученые из Севастополя исследовали затонувший на Балтике линкор Петра I audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Неподалеку от Кронштадта севастопольские ученые исследовали военный линкор 18 века. Речь идет о затонувшем в 1719 году линкоре Ревельской эскадры Петра I под названием "Портсмут". Корабль удалось полностью исследовать и поднять на поверхность около 360 артефактов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.История линкора Петра I"Линкор "Портсмут" — это отдельная и особая история страницы российской морской истории. Если возвратиться в прошлое, то это корабль, который в составе эскадры победил в бою у острова Эзель (остров в Балтийском море у входа в Рижский залив – ред.). И это была первая морская битва, в которой мы победили шведов с помощью артиллерийского боя, а не абордажа, как было раньше. Причем это случилось незадолго до того, как корабль погиб", – рассказал Вахонеев.Портсмут был построен в 1714 году голландскими специалистами. Хотя сначала Петр I хотел заказать корабли в Британии, но там тогда действовал запрет на производство военных кораблей для иностранцев. В Голландии такого запрета не было. Корабль долгое время участвовал в военных операциях, в войне со шведами, в составе коалиции государств, и в 1719 году, в конце весны, когда состоялось эзельское сражение, наша небольшая эскадра смогла победить шведскую и даже захватить три шведских корабля.Затонул корабль в сентябре 1719 года – когда подходил к Кронштадту, начался шторм и его выбросило на мель. Корабль был раздавлен льдами. Впоследствии в том вместе, где он затонул, поставили плавучий маяк, который обозначал границы мели.Сенсационные находкиНа корабле 18 века, который нашли относительно недавно, всего лишь десять лет назад, севастопольские ученые сделали сенсационные находки – обнаружили 16 пушек, на боковинах одних были клейма с вензелями Петра I, на других – неизвестные вензеля, позже выяснилось, что это шведские пушки, рассказал Вахонеев.Теперь ученые могут предположить, что "Портсмут" после того, как захватил три шведских корабля, их разоружил. И часть пушек, как наиболее ценные и нужные вещи, моряки перегрузили к себе в трюмы, как трофеи.По его словам, еще одной интересной находкой стала ложа деревянного пистолета петровского времени. Нашли ее в окаменевшем, слежавшемся куске конгломерата из песка и ила. Металлический ствол не сохранился, он оказался разрушенным, а деревянная ложа сохранилась, и даже с палочкой для прочистки дула.Помимо вооружения ученые нашли также большую чугунную пластину, на которой изображен рельефный облик ландскнехта, немецкого землевладельца – в мундире и в доспехах.Собеседник отметил, что сегодня не проблема найти затонувший объект, главное, чтобы было желание и специалисты, которые бы заинтересовались в этом деле.Институт истории материальной культуры РАН уже проводит предварительные договоренности, и его специалисты сделают все для того, чтобы в следующем году состоялся второй полевой сезон по исследованию корабля "Портсмут", подытожил ученый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озераАрхеологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"Редкая удача: в Херсонесе найден домашний алтарь с древней росписью

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кронштадт

балтийское море

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виктор вахонеев, кронштадт, балтийское море, археология, кораблестроение, петр i, история