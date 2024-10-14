В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера
Следы древнего озера эпохи плейстоцена нашли в Крыму
© https://www.paleo.ru/Раскопки в пещере Таврида
© https://www.paleo.ru/
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса (НСПК) "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.
"Мы нашли кости очень интересных птиц в этом году. Утка-широконоска – самая древняя в мире утка. И вот находки таких уток и еще фрагмент черепа выдры позволили сделать предположение, что рядом с пещерой находилось крупное озеро", – поделился мнением ученый.
Специалисты провели бурение в поселке Зуя, недалеко от пещеры "Таврида", и подтвердили эту догадку – обнаружили отложения, говорящие о том, что на этом месте был крупный водоем.
"Возможно, будем выносить наши исследования за пределы комплекса "Таврида" и смотреть, какая география была в округе, определять границы этого озера. Может быть, нам что-то еще интересное удастся найти", – предположил ученый.
Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.
"Специалисты по хищным млекопитающим, вероятно, будут описывать новый род лисиц, который раньше не был известен. Пока непонятно, то ли это эндемик Крыма, то ли, может быть, за его пределами эта лисица тоже обитала, но пока таких находок в мире не было", – подчеркнул специалист.
В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.
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