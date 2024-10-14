https://crimea.ria.ru/20241014/v-nem-pleskalis-dinozavry-v-krymu-nashli-sledy-drevnego-ozera-1141024647.html

В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера

В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера - РИА Новости Крым, 14.10.2024

В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера

В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T07:33

2024-10-14T07:33

2024-10-14T07:33

крым

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археология в крыму

белогорский район

пещера "таврида"

наука и технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса (НСПК) "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.Специалисты провели бурение в поселке Зуя, недалеко от пещеры "Таврида", и подтвердили эту догадку – обнаружили отложения, говорящие о том, что на этом месте был крупный водоем."Возможно, будем выносить наши исследования за пределы комплекса "Таврида" и смотреть, какая география была в округе, определять границы этого озера. Может быть, нам что-то еще интересное удастся найти", – предположил ученый.Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещереВ пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показыватьПодземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"

https://crimea.ria.ru/20241013/v-peschere-tavrida-nashli-chelyust-geparda--ego-seli-gigantskie-gieny-1141026087.html

крым

белогорский район

пещера "таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, раскопки, история, археология в крыму, белогорский район, пещера "таврида", наука и технологии