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В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера
В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера - РИА Новости Крым, 14.10.2024
В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера
В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T07:33
2024-10-14T07:33
крым
эксклюзивы риа новости крым
раскопки
история
археология в крыму
белогорский район
пещера "таврида"
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса (НСПК) "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.Специалисты провели бурение в поселке Зуя, недалеко от пещеры "Таврида", и подтвердили эту догадку – обнаружили отложения, говорящие о том, что на этом месте был крупный водоем."Возможно, будем выносить наши исследования за пределы комплекса "Таврида" и смотреть, какая география была в округе, определять границы этого озера. Может быть, нам что-то еще интересное удастся найти", – предположил ученый.Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещереВ пещере "Таврида" появится новый маршрут - что будут показыватьПодземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"
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белогорский район
пещера "таврида"
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крым, раскопки, история, археология в крыму, белогорский район, пещера "таврида", наука и технологии
В нем плескались динозавры: в Крыму нашли следы древнего озера

Следы древнего озера эпохи плейстоцена нашли в Крыму

07:33 14.10.2024
 
© https://www.paleo.ru/Раскопки в пещере Таврида
Раскопки в пещере Таврида
© https://www.paleo.ru/
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Белогорском районе Крыма в окрестностях поселка Зуя нашли следы древнего озера, которое существовало там от 1,5 до 1,8 миллионов лет назад. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат биолого-минералогических наук, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса (НСПК) "Пещера Таврида" Богдан Зайцев.

"Мы нашли кости очень интересных птиц в этом году. Утка-широконоска – самая древняя в мире утка. И вот находки таких уток и еще фрагмент черепа выдры позволили сделать предположение, что рядом с пещерой находилось крупное озеро", – поделился мнением ученый.

Специалисты провели бурение в поселке Зуя, недалеко от пещеры "Таврида", и подтвердили эту догадку – обнаружили отложения, говорящие о том, что на этом месте был крупный водоем.
"Возможно, будем выносить наши исследования за пределы комплекса "Таврида" и смотреть, какая география была в округе, определять границы этого озера. Может быть, нам что-то еще интересное удастся найти", – предположил ученый.
Среди интересных находок, сделанных в пещере "Таврида" в этом году, – челюсть очень необычной лисицы с крупными зубами. Палеонтологи считают, что это новый род животных, который раньше нигде не попадался.

"Специалисты по хищным млекопитающим, вероятно, будут описывать новый род лисиц, который раньше не был известен. Пока непонятно, то ли это эндемик Крыма, то ли, может быть, за его пределами эта лисица тоже обитала, но пока таких находок в мире не было", – подчеркнул специалист.

В 2023 году в пещере "Таврида" нашли и реконструировали скелет гигантской толстомордой гиены. Ученые установили, что ее высота в холке достигала 120 см. В местах их обитания обнаружили также кости бизонов, носорогов, слонов и других животных со следами укусов гиен.
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