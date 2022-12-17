https://crimea.ria.ru/20221217/kak-drevnie-lyudi-khudozhniki-pisali-kartiny-glinyanymi-kraskami-v-peschere-1125956707.html

Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещере

Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещере - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещере

Двадцать крымских художников побывали на экспериментальном пленэре под землей. Их вдохновителем, мастерской и предметом изображения стала пещера "Таврида",... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T16:39

2022-12-17T16:39

2022-12-17T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Двадцать крымских художников побывали на экспериментальном пленэре под землей. Их вдохновителем, мастерской и предметом изображения стала пещера "Таврида", случайно открытая в 2018 году при прокладке одноименной трассы.Необычный проект совместно придумали ученые и художники – крымское отделение Российского географического общества и Союз художников России, а также Крымский федеральный университет.Глава крымского отделения РГО Геннадий Самохин уверен, что концепция уникальна не только для Крыма, но и для всей России.Основная изюминка проекта – в том, что современные художники используют в работе те самые природные пигменты, которыми рисовал древний человек."Пигменты – это по сути наша с вами земля. Первые краски, которые появились у пещерного человека, были именно такими. Потом уже появились всевозможные разработки, и теперь мы покупаем краски в тюбиках. И вот мы решили вернуться к истокам", - объяснила суть проекта художница Мария Шевчук.Возраст этих пигментов, которые художники нашли прямо у себя под ногами в пещере, – от трех до пяти миллионов лет. Различные минералы испокон века становились основой для красок – охры, белил, умбры и сиены. Стоит лишь измельчить минералы в порошок, смешать с натуральными клеями и маслами – и можно творить!"Мне интересна фактура, ее выявление с использованием почвы. Я постараюсь это сделать с помощью импримотур – черных и цветных подкладок, чтобы земля проявилась сама по себе", - рассказал РИА Новости Крым о технике своей работы крымский художник Эдуард Кулиш.Через несколько часов работы полотна отправятся сохнуть, а еще через неделю, с 24 декабря, их можно будет увидеть на бесплатной выставке в научном центре пещеры "Таврида". В галерее представят не только созданные на пленэре картины, но и произведения на тему крымских предгорий.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную рекуКакие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"В пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии

https://crimea.ria.ru/20221205/khudozhnik-iz-sevastopolya-napishet-gospitalnye-kartiny-o-geroyakh-svo-1125655880.html

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пещера "таврида"

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2022

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, пещера "таврида", культура, общество, новости крыма, авторы