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Тбилиси сейчас: спецназ разгоняет протестующих
Тбилиси сейчас: спецназ разгоняет протестующих - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Тбилиси сейчас: спецназ разгоняет протестующих
В Тбилиси спецназ начал разгон оппозиционного митинга, его участников вытеснили с проспекта Руставели. Полиция использовала слезоточивый газ. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T06:20
2024-12-02T06:20
2024-12-02T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Тбилиси спецназ начал разгон оппозиционного митинга, его участников вытеснили с проспекта Руставели. Полиция использовала слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА Новости.После того, как митингующих оттеснили от здания парламента, они заняли часть проспекта Руставели и использовали пиротехнику против спецназа. При этом многие сторонники оппозиции к моменту начала разгона уже покинули митинг.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.За последние несколько дней задержали более 200 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами. Акции протеста проходят также в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".Сама глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство нелегитимным. Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - КобахидзеПушков: Украина преподала Грузии полезный урокПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в Тбилиси
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протесты, акции протеста в грузии, грузия, тбилиси, новости, в мире, общество, беспорядки в грузии
Тбилиси сейчас: спецназ разгоняет протестующих
В Тбилиси спецназ начал разгон оппозиционного митинга
06:20 02.12.2024 (обновлено: 08:43 02.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Тбилиси спецназ начал разгон оппозиционного митинга, его участников вытеснили с проспекта Руставели. Полиция использовала слезоточивый газ. Об этом сообщает РИА Новости.
После того, как митингующих оттеснили от здания парламента, они заняли часть проспекта Руставели и использовали пиротехнику против спецназа. При этом многие сторонники оппозиции к моменту начала разгона уже покинули митинг.
Очередная серия акций протеста
оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.
За последние несколько дней задержали более 200 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами. Акции протеста проходят также в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
Сама глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия
, так как считает парламент и правительство нелегитимным.
Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.
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