Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - Кобахидзе
Кобахижзе: президенту Грузии придется сложить свои полномочия
13:41 01.12.2024 (обновлено: 13:58 01.12.2024)
© AP Photo Shakh AivazovПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo Shakh Aivazov
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ.
Ранее глава грузинского государства заявила, что она отказывается сложить свои полномочия, так как считает парламент и правительство нелегитимным. Президентские выборы состоятся в Грузии 14 декабря.
"Я понимаю ее эмоциональное положение, но в день инаугурации 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Акции протеста сторонников евроинтеграции начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз. Также он заявил, что Грузия отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС на этот же срок.
Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси. Акции протеста проходят в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.
Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов".
Утром 30 ноября МВД Грузии сообщило, что полиция задержала 107 участников беспорядков.
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