https://crimea.ria.ru/20241129/v-krymu-ukraintsa-prigovorili-k-17-godam-za-shpionazh-1142241616.html

В Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж

В Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж - РИА Новости Крым, 29.11.2024

В Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж

В Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает Верховный суд республики. РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T11:06

2024-11-29T11:06

2024-11-29T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает Верховный суд республики.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Уточняется, что житель Ялты собирал и передавал противнику сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации. Поскольку подсудимый является гражданином Украины, суд квалифицировал его действия по ст.276 УК РФ, то есть шпионаж.Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.Также ранее суд в Крыму приговорил 62-летнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУВ Крыму арестована украинская шпионка

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верховный суд крыма, приговор, шпионаж, закон и право, крым, украина, новости крыма