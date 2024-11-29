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В Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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В Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж
В Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж - РИА Новости Крым, 29.11.2024
В Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж
В Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает Верховный суд республики. РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T11:06
2024-11-29T11:06
верховный суд крыма
приговор
шпионаж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает Верховный суд республики.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну. Уточняется, что житель Ялты собирал и передавал противнику сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации. Поскольку подсудимый является гражданином Украины, суд квалифицировал его действия по ст.276 УК РФ, то есть шпионаж.Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.Также ранее суд в Крыму приговорил 62-летнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойманный в Крыму шпион отправлял Киеву видео нефтебазы и порта Феодосии В Крыму задержали пособника агентурной сети СБУВ Крыму арестована украинская шпионка
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РИА Новости Крым
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верховный суд крыма, приговор, шпионаж, закон и право, крым, украина, новости крыма
В Крыму украинца приговорили к 17 годам за шпионаж

В Крыму украинца приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж

11:06 29.11.2024
 
© Верховный суд КрымаВ Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж
В Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж
© Верховный суд Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму гражданина Украины приговорили к 17 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщает Верховный суд республики.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Уточняется, что житель Ялты собирал и передавал противнику сведения, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации. Поскольку подсудимый является гражданином Украины, суд квалифицировал его действия по ст.276 УК РФ, то есть шпионаж.
"Верховный Суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе суд приговорил 53-летнего местного жителя к 16 годам колонии и штрафу в 340 тысяч рублей по обвинению в государственной измене.
Также ранее суд в Крыму приговорил 62-летнего гражданина Украины, агента СБУ, к 14 годам лишения свободы за покушение на убийство российского военнослужащего из Джанкоя.
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