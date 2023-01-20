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Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать
Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать
Житель Джанкоя предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T16:49
2023-01-20T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.Инцидент произошел в ночь на 26 февраля прошлого года в квартире по улице Советской в Джанкое. Между хозяином и его соседом по подъезду во время застолья произошел конфликт, переросший в драку.Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего злоумышленника завершено, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, после чего дело передадут в суд.
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крым, происшествия, крымский следком, общество, новости крыма, джанкой, закон и право, суды крыма
Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать

Следком: житель Крыма предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля

16:49 20.01.2023
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.
Инцидент произошел в ночь на 26 февраля прошлого года в квартире по улице Советской в Джанкое. Между хозяином и его соседом по подъезду во время застолья произошел конфликт, переросший в драку.
"Хозяин квартиры избил приятеля, после чего перетащил пострадавшего на лестничную площадку, где бросил без оказания какой-либо помощи. Спустя время жильцы дома обнаружили мужчину скончавшимся и вызвали сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства.
Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего злоумышленника завершено, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 14:31
Крымчанин убил приятеля из-за пропавшего смартфона – приговор суда
Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, после чего дело передадут в суд.
 
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