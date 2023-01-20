https://crimea.ria.ru/20230120/krymchanin-izbil-soseda-i-vybrosil-na-lestnitsu-umirat-1126499991.html

Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать

Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать

Житель Джанкоя предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T16:49

2023-01-20T16:49

2023-01-20T16:49

крым

происшествия

крымский следком

общество

новости крыма

джанкой

закон и право

суды крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.Инцидент произошел в ночь на 26 февраля прошлого года в квартире по улице Советской в Джанкое. Между хозяином и его соседом по подъезду во время застолья произошел конфликт, переросший в драку.Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего злоумышленника завершено, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, после чего дело передадут в суд.

https://crimea.ria.ru/20230111/krymchanin-ubil-priyatelya-iz-za-propavshego-smartfona--prigovor-suda-1126342306.html

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, крымский следком, общество, новости крыма, джанкой, закон и право, суды крыма