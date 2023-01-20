https://crimea.ria.ru/20230120/krymchanin-izbil-soseda-i-vybrosil-na-lestnitsu-umirat-1126499991.html
Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать
Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать
Житель Джанкоя предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T16:49
2023-01-20T16:49
2023-01-20T16:49
крым
происшествия
крымский следком
общество
новости крыма
джанкой
закон и право
суды крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.Инцидент произошел в ночь на 26 февраля прошлого года в квартире по улице Советской в Джанкое. Между хозяином и его соседом по подъезду во время застолья произошел конфликт, переросший в драку.Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего злоумышленника завершено, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, после чего дело передадут в суд.
https://crimea.ria.ru/20230111/krymchanin-ubil-priyatelya-iz-za-propavshego-smartfona--prigovor-suda-1126342306.html
крым
джанкой
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_20:0:1711:1268_1920x0_80_0_0_cfbd7ef2b5114b3ea838420d81756a5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, крымский следком, общество, новости крыма, джанкой, закон и право, суды крыма
Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать
Следком: житель Крыма предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя предстанет перед судом за смертельное избиение приятеля. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.
Инцидент произошел в ночь на 26 февраля прошлого года в квартире по улице Советской в Джанкое. Между хозяином и его соседом по подъезду во время застолья произошел конфликт, переросший в драку.
"Хозяин квартиры избил приятеля, после чего перетащил пострадавшего на лестничную площадку, где бросил без оказания какой-либо помощи. Спустя время жильцы дома обнаружили мужчину скончавшимся и вызвали сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства.
Расследование уголовного дела в отношении 43-летнего злоумышленника завершено, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, после чего дело передадут в суд.