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Что происходит у Крымского моста утром в субботу - РИА Новости Крым, 28.10.2023
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Что происходит у Крымского моста утром в субботу
Что происходит у Крымского моста утром в субботу - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Что происходит у Крымского моста утром в субботу
Утром в субботу проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T08:31
2023-10-28T08:33
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Утром в субботу проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма
Что происходит у Крымского моста утром в субботу

Проезд по Крымскому мосту утром в субботу свободен со стороны Керчи и Тамани

08:31 28.10.2023 (обновлено: 08:33 28.10.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Утром в субботу проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении
Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.
Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОбществоКерчьКраснодарский крайТаманьНовости Крыма
 
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