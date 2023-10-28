https://crimea.ria.ru/20231028/chto-proiskhodit-u-krymskogo-mosta-utrom-v-subbotu-1132376941.html

Что происходит у Крымского моста утром в субботу

Что происходит у Крымского моста утром в субботу - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Что происходит у Крымского моста утром в субботу

Утром в субботу проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T08:31

2023-10-28T08:31

2023-10-28T08:33

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Утром в субботу проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России.

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краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма