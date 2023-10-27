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Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
В предстоящую субботу в Крыму вероятны незначительные дожди, в воскресенье без осадков, минимальная дневная температура составит +18 градусов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T19:55
2023-10-27T19:55
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
погода в крыму
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В предстоящую субботу в Крыму вероятны незначительные дожди, в воскресенье без осадков, минимальная дневная температура составит +18 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на субботу, по прогнозу эксперта, регион окажется в теплом секторе атлантического циклона, облаков станет больше, где-то может срываться незначительный дождь, но с юго-запада придут новые порции атлантического тепла: ночью +13…+18, днем в Симферополе +20…+22, по Крыму +18…+23. Переменная облачность."В ночь на воскресенье ситуация будет определяться областью повышенного атмосферного давления: переменная облачность, без осадков, ветер южный 1-6 м/с, температура понизится до +8…+13. Днем ситуация на карте погоды будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления: не ниже + 19…+21 по Симферополю и +17…+22 по Крыму, без осадков. Ветер южный 3…8 м/с", – прогнозирует Тишковец.По его словам, такие температурные показатели превышают климатическую норму на 3…5 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекордТуристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходныеМузыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, погода
Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС

ФОБОС: на выходных крымская погода будет переменчивой, днем до +23

19:55 27.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В предстоящую субботу в Крыму вероятны незначительные дожди, в воскресенье без осадков, минимальная дневная температура составит +18 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В ночь на субботу, по прогнозу эксперта, регион окажется в теплом секторе атлантического циклона, облаков станет больше, где-то может срываться незначительный дождь, но с юго-запада придут новые порции атлантического тепла: ночью +13…+18, днем в Симферополе +20…+22, по Крыму +18…+23. Переменная облачность.
"В ночь на воскресенье ситуация будет определяться областью повышенного атмосферного давления: переменная облачность, без осадков, ветер южный 1-6 м/с, температура понизится до +8…+13. Днем ситуация на карте погоды будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления: не ниже + 19…+21 по Симферополю и +17…+22 по Крыму, без осадков. Ветер южный 3…8 м/с", – прогнозирует Тишковец.
По его словам, такие температурные показатели превышают климатическую норму на 3…5 градусов.
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Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымская погодаПогода в КрымуПогода
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
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