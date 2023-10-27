https://crimea.ria.ru/20231027/kakaya-pogoda-zhdet-krymchan-na-vykhodnykh--prognoz-fobos-1132367552.html

Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС

Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС

В предстоящую субботу в Крыму вероятны незначительные дожди, в воскресенье без осадков, минимальная дневная температура составит +18 градусов. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T19:55

2023-10-27T19:55

2023-10-27T19:55

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

крымская погода

погода в крыму

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В предстоящую субботу в Крыму вероятны незначительные дожди, в воскресенье без осадков, минимальная дневная температура составит +18 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В ночь на субботу, по прогнозу эксперта, регион окажется в теплом секторе атлантического циклона, облаков станет больше, где-то может срываться незначительный дождь, но с юго-запада придут новые порции атлантического тепла: ночью +13…+18, днем в Симферополе +20…+22, по Крыму +18…+23. Переменная облачность."В ночь на воскресенье ситуация будет определяться областью повышенного атмосферного давления: переменная облачность, без осадков, ветер южный 1-6 м/с, температура понизится до +8…+13. Днем ситуация на карте погоды будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления: не ниже + 19…+21 по Симферополю и +17…+22 по Крыму, без осадков. Ветер южный 3…8 м/с", – прогнозирует Тишковец.По его словам, такие температурные показатели превышают климатическую норму на 3…5 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекордТуристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходныеМузыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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