https://crimea.ria.ru/20231023/kogda-v-sevastopole-nachnetsya-otopitelnyy-sezon-1132264485.html

Когда в Севастополе начнется отопительный сезон

Когда в Севастополе начнется отопительный сезон - РИА Новости Крым, 23.10.2023

Когда в Севастополе начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Севастополе начнется 27 октября, соответствующее постановление принято на заседании правительства. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T15:20

2023-10-23T15:20

2023-10-23T17:04

севастополь

новости крыма

отопительный сезон в крыму

михаил развожаев

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Севастополе начнется 27 октября, соответствующее постановление принято на заседании правительства. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что с 27 октября в батареи начнет поступать теплоноситель, и в течение нескольких дней в домах горожан станет тепло. Все профильные предприятия находятся в полной готовности, запас топлива более, чем достаточный, добавил губернатор.В подавляющем большинстве регионов Республики Крым отопительный сезон уже начался. Так, с 17 октября отопительный сезон стартовал в Симферополе и в Саках. Там отапливаются как социальные учреждения, так и многоквартирные дома. Отопление в социальных объектах также включено в Ялте, Евпатории и других регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницыКогда включат отопление в детских садах и школах КрымаОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти

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2023

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