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Когда в Севастополе начнется отопительный сезон - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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Когда в Севастополе начнется отопительный сезон
Когда в Севастополе начнется отопительный сезон - РИА Новости Крым, 23.10.2023
Когда в Севастополе начнется отопительный сезон
Отопительный сезон в Севастополе начнется 27 октября, соответствующее постановление принято на заседании правительства. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T15:20
2023-10-23T17:04
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Севастополе начнется 27 октября, соответствующее постановление принято на заседании правительства. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Развожаев уточнил, что с 27 октября в батареи начнет поступать теплоноситель, и в течение нескольких дней в домах горожан станет тепло. Все профильные предприятия находятся в полной готовности, запас топлива более, чем достаточный, добавил губернатор.В подавляющем большинстве регионов Республики Крым отопительный сезон уже начался. Так, с 17 октября отопительный сезон стартовал в Симферополе и в Саках. Там отапливаются как социальные учреждения, так и многоквартирные дома. Отопление в социальных объектах также включено в Ялте, Евпатории и других регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницыКогда включат отопление в детских садах и школах КрымаОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти
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севастополь, новости крыма, отопительный сезон в крыму, михаил развожаев, жкх крыма и севастополя
Когда в Севастополе начнется отопительный сезон

Развожаев: отопительный сезон в Севастополе начнется 27 октября

15:20 23.10.2023 (обновлено: 17:04 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Севастополе начнется 27 октября, соответствующее постановление принято на заседании правительства. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Прогноз погоды на эту неделю благоприятный, несмотря на это, в ряде социальных объектов – в нескольких детских садах и школах, в доме престарелых и в больницах с круглосуточным стационаром – отопление мы уже включили по заявкам руководителей. В течение этой недели поручил начать подключение и других соцучреждений. В жилых домах отопление дадут к началу следующей недели", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что с 27 октября в батареи начнет поступать теплоноситель, и в течение нескольких дней в домах горожан станет тепло.
Все профильные предприятия находятся в полной готовности, запас топлива более, чем достаточный, добавил губернатор.
В подавляющем большинстве регионов Республики Крым отопительный сезон уже начался. Так, с 17 октября отопительный сезон стартовал в Симферополе и в Саках. Там отапливаются как социальные учреждения, так и многоквартирные дома. Отопление в социальных объектах также включено в Ялте, Евпатории и других регионах.
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