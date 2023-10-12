https://crimea.ria.ru/20231012/v-krymu-startoval-otopitelnyy-sezon-obogrevayut-shkoly-i-bolnitsy-1132034497.html

В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы

В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы - РИА Новости Крым, 12.10.2023

В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы

В трех районах Крыма, где уже были зафиксированы минусовые температуры, начали включать отопление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T13:03

2023-10-12T13:03

2023-10-12T13:03

радио "спутник в крыму"

отопительный сезон в крыму

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крымтеплокоммунэнерго

сергей артеменко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма, где уже были зафиксированы минусовые температуры, начали включать отопление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного инженера ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Сергей Артеменко.Согласно утвержденным правилам, отопление включается после того, как среднесуточная температура продержится на уровне восьми градусов в течение пяти дней. В Симферополе пока такого не было, поэтому старт отопления отложился на следующую неделю. В социальные объекты тепло поступает немного раньше, по заявкам учреждений."Готовность к отопительному сезону стопроцентная. Остались только точечные проблемы, которые не влияют на начало отопительного сезона. Это работы с резервным оборудованием, какие-то мелкие ремонты, которые не влияют на начало отопительного сезона", - отметил Сергей Артеменко.Для устранения возможных неполадок круглосуточно дежурят аварийные бригады. В течение пяти-десяти минут информация обо всех поломках поступает дежурному по Крыму, после чего аварийная ситуация должна быть устранена в течение пяти-шести часов.В случае любых нештатных ситуаций с отоплением гражданам необходимо обращаться на горячую линию, которую запустили в АНО "ЖКХ-Контроль", либо звонить по телефону 112.Как сообщал ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов, отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. При этом фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельныеГлава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставку - АксеновОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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