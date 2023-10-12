https://crimea.ria.ru/20231012/v-krymu-startoval-otopitelnyy-sezon-obogrevayut-shkoly-i-bolnitsy-1132034497.html
В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы
В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы - РИА Новости Крым, 12.10.2023
В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы
В трех районах Крыма, где уже были зафиксированы минусовые температуры, начали включать отопление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T13:03
2023-10-12T13:03
2023-10-12T13:03
радио "спутник в крыму"
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
крымтеплокоммунэнерго
сергей артеменко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111580/41/1115804168_0:85:1356:847_1920x0_80_0_0_26d8f144694d4643f12b4c92c5263b6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В трех районах Крыма, где уже были зафиксированы минусовые температуры, начали включать отопление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного инженера ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Сергей Артеменко.Согласно утвержденным правилам, отопление включается после того, как среднесуточная температура продержится на уровне восьми градусов в течение пяти дней. В Симферополе пока такого не было, поэтому старт отопления отложился на следующую неделю. В социальные объекты тепло поступает немного раньше, по заявкам учреждений."Готовность к отопительному сезону стопроцентная. Остались только точечные проблемы, которые не влияют на начало отопительного сезона. Это работы с резервным оборудованием, какие-то мелкие ремонты, которые не влияют на начало отопительного сезона", - отметил Сергей Артеменко.Для устранения возможных неполадок круглосуточно дежурят аварийные бригады. В течение пяти-десяти минут информация обо всех поломках поступает дежурному по Крыму, после чего аварийная ситуация должна быть устранена в течение пяти-шести часов.В случае любых нештатных ситуаций с отоплением гражданам необходимо обращаться на горячую линию, которую запустили в АНО "ЖКХ-Контроль", либо звонить по телефону 112.Как сообщал ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов, отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. При этом фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон в Ялте: как подготовлены котельныеГлава "Крымтеплокоммунэнерго" подал в отставку - АксеновОтопительный сезон в Севастополе: что говорят власти
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111580/41/1115804168_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_75e5b99b9153c988386fc34384b39312.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, крымтеплокоммунэнерго, сергей артеменко
В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы
В школах и больницах некоторых районов Крыма включили отопление
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым.
В трех районах Крыма, где уже были зафиксированы минусовые температуры, начали включать отопление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель главного инженера ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго" Сергей Артеменко.
"Некоторые администрации поселений уже издали постановления о начале отопления социально важных объектов – это детские садики, школы, больницы. Это по Джанкойскому и Первомайскому районам. В Симферопольском районе с понедельника, 16 числа, уже будут протапливаться детские садики, школы, больницы", - сказал он.
Согласно утвержденным правилам, отопление включается после того, как среднесуточная температура продержится на уровне восьми градусов в течение пяти дней. В Симферополе пока такого не было, поэтому старт отопления отложился на следующую неделю. В социальные объекты тепло поступает немного раньше, по заявкам учреждений.
"Готовность к отопительному сезону стопроцентная. Остались только точечные проблемы, которые не влияют на начало отопительного сезона. Это работы с резервным оборудованием, какие-то мелкие ремонты, которые не влияют на начало отопительного сезона", - отметил Сергей Артеменко.
Для устранения возможных неполадок круглосуточно дежурят аварийные бригады. В течение пяти-десяти минут информация обо всех поломках поступает дежурному по Крыму, после чего аварийная ситуация должна быть устранена в течение пяти-шести часов.
В случае любых нештатных ситуаций с отоплением гражданам необходимо обращаться на горячую линию
, которую запустили в АНО "ЖКХ-Контроль", либо звонить по телефону 112.
Как сообщал
ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов, отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. При этом фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.
Читайте также на РИА Новости Крым: