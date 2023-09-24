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В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 24.09.2023
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В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону
В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 24.09.2023
В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону
В Крыму запустили горячую линию по готовности многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор АНО... РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T20:21
2023-09-24T20:21
анатолий петров
жкх крыма и севастополя
жкх
отопительный сезон в крыму
новости крыма
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму запустили горячую линию по готовности многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор АНО "ЖКХ-Контроль РК" Анатолий Петров.Он призвал всех председателей советов домов и собственников жилья уведомить организацию, если управляющая компания не проводила подготовку к отопительному сезону. Либо, если есть сомнения в качестве выполненных работ.В случае обращения организация сделает выезд и определит степень готовности дома. В случае выявления нарушении будут привлечены сотрудники жилищной инспекции республики.Это необходимо для того, чтобы все возможные нарушения были выявлены своевременно и отопительный сезон прошел без срывов и аварийных ситуаций.Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов сообщил, что отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. При этом он отметил, что фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбрать обогреватель – советы экспертаКто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме
https://crimea.ria.ru/20230913/kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1131382285.html
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анатолий петров, жкх крыма и севастополя, жкх, отопительный сезон в крыму, новости крыма, крым, общество
В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону

АНО "ЖКХ-Контроль РК" открыл горячую линию по подготовке к отопительному сезону

20:21 24.09.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкТелефон. Архивное фото
Телефон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму запустили горячую линию по готовности многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор АНО "ЖКХ-Контроль РК" Анатолий Петров.
"ЖКХ-Контроль РК" запустил горячую линию по готовности многоквартирных домов к зиме, – сообщил Петров. – Ее номер +7 (978) 96-900-07".
Он призвал всех председателей советов домов и собственников жилья уведомить организацию, если управляющая компания не проводила подготовку к отопительному сезону. Либо, если есть сомнения в качестве выполненных работ.
В случае обращения организация сделает выезд и определит степень готовности дома. В случае выявления нарушении будут привлечены сотрудники жилищной инспекции республики.
Это необходимо для того, чтобы все возможные нарушения были выявлены своевременно и отопительный сезон прошел без срывов и аварийных ситуаций.
Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов сообщил, что отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. При этом он отметил, что фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.
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