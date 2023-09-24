https://crimea.ria.ru/20230924/v-krymu-otkryli-goryachuyu-liniyu-po-podgotovke-k-otopitelnomu-sezonu-1131604474.html

В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону

В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 24.09.2023

В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону

В Крыму запустили горячую линию по готовности многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор АНО... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-24T20:21

2023-09-24T20:21

2023-09-24T20:21

анатолий петров

жкх крыма и севастополя

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отопительный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. В Крыму запустили горячую линию по готовности многоквартирных домов к началу отопительного сезона. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор АНО "ЖКХ-Контроль РК" Анатолий Петров.Он призвал всех председателей советов домов и собственников жилья уведомить организацию, если управляющая компания не проводила подготовку к отопительному сезону. Либо, если есть сомнения в качестве выполненных работ.В случае обращения организация сделает выезд и определит степень готовности дома. В случае выявления нарушении будут привлечены сотрудники жилищной инспекции республики.Это необходимо для того, чтобы все возможные нарушения были выявлены своевременно и отопительный сезон прошел без срывов и аварийных ситуаций.Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов сообщил, что отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. При этом он отметил, что фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбрать обогреватель – советы экспертаКто и как обязан готовить дома без центрального отопления к зиме

https://crimea.ria.ru/20230913/kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1131382285.html

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