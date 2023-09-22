https://crimea.ria.ru/20230922/v-minzhkkh-kryma-soobschili-kogda-nachnut-otaplivat-zhilye-doma-1131596508.html

В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома

В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома - РИА Новости Крым, 22.09.2023

В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома

Отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман... РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T12:21

2023-09-22T12:21

2023-09-22T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов.Подготовка к будущему отопительному сезону началась еще в мае, по окончанию предыдущего, отметил он.Замминистра отметил, что фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. Он привел прошлогодний пример Ялты, где из-за теплой погоды отапливать начали только в ноябре. В то же время в северных регионах полуострова отопление включили значительно раньше.

https://crimea.ria.ru/20230913/kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1131382285.html

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2023

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