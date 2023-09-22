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В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома - РИА Новости Крым, 22.09.2023
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В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома
В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома - РИА Новости Крым, 22.09.2023
В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома
Отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман... РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T12:21
2023-09-22T12:21
роман восколупов
новости крыма
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отопительный сезон в крыму
минжкх крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов.Подготовка к будущему отопительному сезону началась еще в мае, по окончанию предыдущего, отметил он.Замминистра отметил, что фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. Он привел прошлогодний пример Ялты, где из-за теплой погоды отапливать начали только в ноябре. В то же время в северных регионах полуострова отопление включили значительно раньше.
https://crimea.ria.ru/20230913/kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1131382285.html
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роман восколупов, новости крыма, крым, отопительный сезон в крыму, минжкх крыма
В МинЖКХ Крыма сообщили, когда начнут отапливать жилые дома

Крым готов к началу отопительного сезона – МинЖКХ

12:21 22.09.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПодготовка к осенне-зимнему периоду
Подготовка к осенне-зимнему периоду
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму начнется в середине октября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов.
Подготовка к будущему отопительному сезону началась еще в мае, по окончанию предыдущего, отметил он.
"Симферополь готов к отоплению почти на 100%. Остаются мелкие точечные вопросы, сообщил замминистра жилищно-коммунального хозяйства РК Роман Восколупов. – Тепло в дома начнут подавать уже в октябре".
Замминистра отметил, что фактическое начало отопительного сезона будет зависеть от погодных условий. Он привел прошлогодний пример Ялты, где из-за теплой погоды отапливать начали только в ноябре. В то же время в северных регионах полуострова отопление включили значительно раньше.
Работа системы отопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября, 15:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как Симферополь готовится к отопительному сезону
 
Роман ВосколуповНовости КрымаКрымОтопительный сезон в КрымуМинЖКХ Крыма
 
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