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В Крыму назначен врио министра топлива и энергетики
В Крыму назначен врио министра топлива и энергетики - РИА Новости Крым, 05.10.2023
В Крыму назначен врио министра топлива и энергетики
Временно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Сергей Силин, ранее занимавший должность первого замминистра. Указ о... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T16:27
2023-10-05T16:27
2023-10-05T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Сергей Силин, ранее занимавший должность первого замминистра. Указ о назначении подписан главой Крыма 5 октября и размещен на официальном правительственном портале республики. Сергею Силину 38 лет. В соответствии с данными правительственного портала, советник государственной гражданской службы Республики Крым третьего класса получил два высших образования по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Электроэнергетика и электротехника", имеет трудовой стаж в различных компаниях, в том числе семь лет работал на руководящих должностях в ГУП РК "Крымэнерго", после чего в 2021 году занял пост замминистра топлива и энергетики РК.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма Игоря Кориня, который уволился по собственному желанию. Читайте также на РИА Новости Крым:Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиПокупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"У "Крымэнерго" сменился руководитель
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РИА Новости Крым
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крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, минтопэнерго крыма, новости крыма
В Крыму назначен врио министра топлива и энергетики
Врио министра топлива и энергетики Крыма назначен Сергей Силин - указ