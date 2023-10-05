https://crimea.ria.ru/20231005/v-krymu-naznachen-vrio-ministra-topliva-i-energetiki-1131878139.html

В Крыму назначен врио министра топлива и энергетики

В Крыму назначен врио министра топлива и энергетики - РИА Новости Крым, 05.10.2023

В Крыму назначен врио министра топлива и энергетики

Временно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Сергей Силин, ранее занимавший должность первого замминистра. Указ о... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T16:27

2023-10-05T16:27

2023-10-05T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики Республики Крым назначен Сергей Силин, ранее занимавший должность первого замминистра. Указ о назначении подписан главой Крыма 5 октября и размещен на официальном правительственном портале республики. Сергею Силину 38 лет. В соответствии с данными правительственного портала, советник государственной гражданской службы Республики Крым третьего класса получил два высших образования по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Электроэнергетика и электротехника", имеет трудовой стаж в различных компаниях, в том числе семь лет работал на руководящих должностях в ГУП РК "Крымэнерго", после чего в 2021 году занял пост замминистра топлива и энергетики РК.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке министра топлива и энергетики Крыма Игоря Кориня, который уволился по собственному желанию. Читайте также на РИА Новости Крым:Догазификация Ялты под угрозой: Аксенов пригрозил скорыми выводамиПокупали масло на 70% дороже: как идет проверка "Крымэнерго"У "Крымэнерго" сменился руководитель

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, политика, минтопэнерго крыма, новости крыма