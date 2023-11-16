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Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго" - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго"
Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго" - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго"
Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с согласованным кандидатом на должность генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Игорем Даниловичем. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T14:15
2023-11-16T14:40
крым
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с согласованным кандидатом на должность генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Игорем Даниловичем.Аксенов описал потенциальному главе предприятия приоритетные задачи на ближайшее время. Будущему руководителю надо будет заняться снижением теплопотерь, паспортизацией объектов ГУПа, а также провести перерасчет и корректировку платы за отопление. Приоритетным глава Крыма назвал налаживание коммуникации с гражданами."Перед Игорем Васильевичем поставлена задача наладить коммуникацию с гражданами, отвечать на все поступающие обращения лично. В течение месяца "Крымтеплокоммунэнерго" необходимо актуализировать повестку, расставить приоритеты, подтвердить текущие и будущие планы. Лично проконтролирую исполнение поручений”, - пообещал Сергей Аксенов.Проверки госпредприятий в сфере ЖКХ начались в Крыму этой осенью с "Крымэнерго", в работе которого, по словам главы Крыма, было выявлено множество нарушений. В конце октября после многочисленных проверок был взят под стражу бывший директор одного из департаментов компании. Параллельно с этим в Крыму начались проверки на других ресурсоснабжающих организациях, в том числе в "Крымгазсети" и "Вода Крыма".В начале октября заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов.Глава республики заявил, что руководство минтопэнерго никак не решает этот вопрос, а сама ситуация "вышла из-под контроля".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устраненаАксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчан за электроэнергиюКадровые перестановки в Крыму – Аксенов представил главу "Инвестстроя"
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крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крымтеплокоммунэнерго, жкх, новости крыма
Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго"

Кандидатом на должность гендиректора "Крымтеплокоммунэнерго" стал Игорь Данилович

14:15 16.11.2023 (обновлено: 14:40 16.11.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго" Даниловича
Аксенов представил кандидата на должность главы Крымтеплокоммунэнерго Даниловича
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с согласованным кандидатом на должность генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Игорем Даниловичем.

"Сегодня провел встречу с Игорем Васильевичем Даниловичем, кандидатом, согласованным на должность генерального директора ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго". Несмотря на то, что вопросов накопилось достаточно много, нельзя, чтобы смена руководства, уголовные дела в отношении руководителей АО "КРЫМТЭЦ" сказывались на потребителях. Подача тепла должна осуществляться непрерывно, без перебоев", - указал он в своем Telegram-канале.

Аксенов описал потенциальному главе предприятия приоритетные задачи на ближайшее время. Будущему руководителю надо будет заняться снижением теплопотерь, паспортизацией объектов ГУПа, а также провести перерасчет и корректировку платы за отопление. Приоритетным глава Крыма назвал налаживание коммуникации с гражданами.
"Перед Игорем Васильевичем поставлена задача наладить коммуникацию с гражданами, отвечать на все поступающие обращения лично. В течение месяца "Крымтеплокоммунэнерго" необходимо актуализировать повестку, расставить приоритеты, подтвердить текущие и будущие планы. Лично проконтролирую исполнение поручений”, - пообещал Сергей Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваАксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго" Даниловича
Аксенов представил кандидата на должность главы Крымтеплокоммунэнерго Даниловича
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго" Даниловича
Проверки госпредприятий в сфере ЖКХ начались в Крыму этой осенью с "Крымэнерго", в работе которого, по словам главы Крыма, было выявлено множество нарушений. В конце октября после многочисленных проверок был взят под стражу бывший директор одного из департаментов компании. Параллельно с этим в Крыму начались проверки на других ресурсоснабжающих организациях, в том числе в "Крымгазсети" и "Вода Крыма".
В начале октября заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов.
Глава республики заявил, что руководство минтопэнерго никак не решает этот вопрос, а сама ситуация "вышла из-под контроля".
Игорь Коринь, министр топлива и энергетики Крыма - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 10:07
Глава минтопэнерго Крыма уволился по собственному желанию
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КрымСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиКрымтеплокоммунэнергоЖКХНовости Крыма
 
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