https://crimea.ria.ru/20231116/aksenov-predstavil-kandidata-na-dolzhnost-glavy-krymteplokommunenergo-1132827925.html

Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго"

Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго" - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Аксенов представил кандидата на должность главы "Крымтеплокоммунэнерго"

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с согласованным кандидатом на должность генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Игорем Даниловичем. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T14:15

2023-11-16T14:15

2023-11-16T14:40

крым

сергей аксенов

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

крымтеплокоммунэнерго

жкх

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132829029_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34ec179cee62bad2f4c7d43da962a802.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с согласованным кандидатом на должность генерального директора "Крымтеплокоммунэнерго" Игорем Даниловичем.Аксенов описал потенциальному главе предприятия приоритетные задачи на ближайшее время. Будущему руководителю надо будет заняться снижением теплопотерь, паспортизацией объектов ГУПа, а также провести перерасчет и корректировку платы за отопление. Приоритетным глава Крыма назвал налаживание коммуникации с гражданами."Перед Игорем Васильевичем поставлена задача наладить коммуникацию с гражданами, отвечать на все поступающие обращения лично. В течение месяца "Крымтеплокоммунэнерго" необходимо актуализировать повестку, расставить приоритеты, подтвердить текущие и будущие планы. Лично проконтролирую исполнение поручений”, - пообещал Сергей Аксенов.Проверки госпредприятий в сфере ЖКХ начались в Крыму этой осенью с "Крымэнерго", в работе которого, по словам главы Крыма, было выявлено множество нарушений. В конце октября после многочисленных проверок был взят под стражу бывший директор одного из департаментов компании. Параллельно с этим в Крыму начались проверки на других ресурсоснабжающих организациях, в том числе в "Крымгазсети" и "Вода Крыма".В начале октября заявление об увольнении по собственному желанию написал министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь. Накануне Аксенов подверг критике руководство министерства топлива и энергетики республики из-за проблем с догазификацией Большой Ялты. В частности, под угрозой срыва оказалось подключение более 430 абонентов.Глава республики заявил, что руководство минтопэнерго никак не решает этот вопрос, а сама ситуация "вышла из-под контроля".Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о преступной схеме экс-директора "Крымэнерго": ситуация устраненаАксенов поручил пересмотреть "дурные счета" крымчан за электроэнергиюКадровые перестановки в Крыму – Аксенов представил главу "Инвестстроя"

https://crimea.ria.ru/20231004/glava-mintopenergo-kryma-uvolilsya-po-sobstvennomu-zhelaniyu-1131834124.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крымтеплокоммунэнерго, жкх, новости крыма