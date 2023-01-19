https://crimea.ria.ru/20230119/medvedev-obyasnil-nevozmozhnost-porazheniya-rossii-1126471066.html

Почему Россия не проиграет – ответ Медведева

Почему Россия не проиграет – ответ Медведева - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Почему Россия не проиграет – ответ Медведева

Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T11:25

2023-01-19T11:25

2023-01-19T11:33

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление представителей Запада о необходимости поражения России. 20 января на военной базе Рамштайн в ФРГ по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина состоится заседание, в котором примут участие руководители оборонных ведомств нескольких десятков стран, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Предмет обсуждения - новая тактика и стратегия, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.Медведев напомнил, что это заседание следует сразу за Всемирным экономическим форумом в Давосе, в рамках которого велось обсуждение поставок Украине танков и звучал тезис, по которому "чтобы добиться мира, Россия должна проиграть".Ранее Медведев назвал позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок вооружения киевскому режиму. 53-е заседание форума проходит в швейцарском Давосе и завершится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Российская делегация не участвовует в форуме, который заморозил отношения с Москвой после начала специальной военной операции и введения санкций против бизнеса в РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт связал атаку на Севастополь с саммитом НАТО в РамштайнеОт лукавого: Лавров о "готовности" Запада к переговорам по УкраинеИтоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, нато, политика, в мире, армия и флот, безопасность, украина, россия, сво