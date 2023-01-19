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Почему Россия не проиграет – ответ Медведева - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Почему Россия не проиграет – ответ Медведева
Почему Россия не проиграет – ответ Медведева - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Почему Россия не проиграет – ответ Медведева
Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T11:25
2023-01-19T11:33
дмитрий медведев
нато
политика
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армия и флот
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление представителей Запада о необходимости поражения России. 20 января на военной базе Рамштайн в ФРГ по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина состоится заседание, в котором примут участие руководители оборонных ведомств нескольких десятков стран, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Предмет обсуждения - новая тактика и стратегия, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.Медведев напомнил, что это заседание следует сразу за Всемирным экономическим форумом в Давосе, в рамках которого велось обсуждение поставок Украине танков и звучал тезис, по которому "чтобы добиться мира, Россия должна проиграть".Ранее Медведев назвал позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок вооружения киевскому режиму. 53-е заседание форума проходит в швейцарском Давосе и завершится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Российская делегация не участвовует в форуме, который заморозил отношения с Москвой после начала специальной военной операции и введения санкций против бизнеса в РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт связал атаку на Севастополь с саммитом НАТО в РамштайнеОт лукавого: Лавров о "готовности" Запада к переговорам по УкраинеИтоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта
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дмитрий медведев, нато, политика, в мире, армия и флот, безопасность, украина, россия, сво
Почему Россия не проиграет – ответ Медведева

Медведев: ядерные державы не проигрывают

11:25 19.01.2023 (обновлено: 11:33 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости Крым. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявление представителей Запада о необходимости поражения России.
20 января на военной базе Рамштайн в ФРГ по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина состоится заседание, в котором примут участие руководители оборонных ведомств нескольких десятков стран, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Предмет обсуждения - новая тактика и стратегия, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.
Медведев напомнил, что это заседание следует сразу за Всемирным экономическим форумом в Давосе, в рамках которого велось обсуждение поставок Украине танков и звучал тезис, по которому "чтобы добиться мира, Россия должна проиграть".
"Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба", — ответил на это зампред Совбеза России в своемTelegram-канале.
Ранее Медведев назвал позорным факт обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе поставок вооружения киевскому режиму. 53-е заседание форума проходит в швейцарском Давосе и завершится до 20 января, девиз форума этого года - "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Российская делегация не участвовует в форуме, который заморозил отношения с Москвой после начала специальной военной операции и введения санкций против бизнеса в РФ.
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