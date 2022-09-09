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Итоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта
Итоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Итоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта
Итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн" в Германии в рамках помощи Украине наглядно демонстрирует, что Запад не намерен отступать от своей цели истощить... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T15:03
2022-09-09T15:03
2022-09-09T15:03
радио "спутник в крыму"
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн" в Германии в рамках помощи Украине наглядно демонстрирует, что Запад не намерен отступать от своей цели истощить Россию руками Украины, недооценка ситуации может быть опасной. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.По мнению Ирхина, российской стороне необходимо грамотно проанализировать ситуацию, осознавая "долговременность конфликта", а также то, что поставки вооружений Украине вряд ли будут снижены либо приостановлены."Это нескончаемый поток (вооружений), последствия заключаются в том, что советский и постсоветский рынок вооружений просто опустошается на полях Украины, и эту же нишу сразу занимает западный, прежде всего, американский военно-промышленный комплекс. Это все работает на истощение наших ресурсов в системе экономического, идеологического влияния. Мы должны четко это понимать", - считает эксперт.Накануне на крупнейшей в Европе американской военно-воздушной базе "Рамштайн" состоялась консультационная встреча министров обороны стран НАТО и высокопоставленных военных ряда других стран в рамках контактной группы помощи Украине. Председательствующий на ней глава Пентагона Ллойд Остин объявил о решении Вашингтона направить Киеву оружия и военной техники на 675 млн долларов. Пакет включает 105-мм гаубицы, РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое и стрелковое оружие, зимнее обмундирование. Также Германия намерена поставить Украине зенитных танков Gepard.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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политика
Итоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта
Политолог Ирхин об итогах встречи в "Рамштайне": Запад идет четким курсом истощения России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн" в Германии в рамках помощи Украине наглядно демонстрирует, что Запад не намерен отступать от своей цели истощить Россию руками Украины, недооценка ситуации может быть опасной. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
"Связанная с Украиной ситуация и глобальная ситуация в целом не должна быть недооценена нами. Все что сейчас происходит на Украине – хорошо спланированная программа истощения России, она связана в том числе с повышением градуса технологичности поставляемых Киеву вооружений. Это хорошо просчитанный план с альтернативными вариантами. Все время идет игра на повышение. У них в рукаве еще сотни ходов, которые они постепенно разыгрывают с нами, – сказал политолог в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению Ирхина, российской стороне необходимо грамотно проанализировать ситуацию, осознавая "долговременность конфликта", а также то, что поставки вооружений Украине вряд ли будут снижены либо приостановлены.
"Это нескончаемый поток (вооружений), последствия заключаются в том, что советский и постсоветский рынок вооружений просто опустошается на полях Украины, и эту же нишу сразу занимает западный, прежде всего, американский военно-промышленный комплекс. Это все работает на истощение наших ресурсов в системе экономического, идеологического влияния. Мы должны четко это понимать", - считает эксперт.
Накануне на крупнейшей в Европе американской военно-воздушной базе "Рамштайн" состоялась консультационная встреча министров обороны стран НАТО и высокопоставленных военных ряда других стран в рамках контактной группы помощи Украине. Председательствующий на ней глава Пентагона Ллойд Остин объявил о решении Вашингтона направить Киеву оружия и военной техники на 675 млн долларов. Пакет включает 105-мм гаубицы, РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое и стрелковое оружие, зимнее обмундирование. Также Германия намерена поставить Украине зенитных танков Gepard.