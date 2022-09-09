https://crimea.ria.ru/20220909/itogi-i-posledstviya-vstrechi-v-ramshtayne--otsenka-eksperta-1124456428.html

Итоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта

Итоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Итоги и последствия встречи в "Рамштайне" – оценка эксперта

Итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн" в Германии в рамках помощи Украине наглядно демонстрирует, что Запад не намерен отступать от своей цели истощить... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T15:03

2022-09-09T15:03

2022-09-09T15:03

радио "спутник в крыму"

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Итоги встречи военных на авиабазе "Рамштайн" в Германии в рамках помощи Украине наглядно демонстрирует, что Запад не намерен отступать от своей цели истощить Россию руками Украины, недооценка ситуации может быть опасной. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.По мнению Ирхина, российской стороне необходимо грамотно проанализировать ситуацию, осознавая "долговременность конфликта", а также то, что поставки вооружений Украине вряд ли будут снижены либо приостановлены."Это нескончаемый поток (вооружений), последствия заключаются в том, что советский и постсоветский рынок вооружений просто опустошается на полях Украины, и эту же нишу сразу занимает западный, прежде всего, американский военно-промышленный комплекс. Это все работает на истощение наших ресурсов в системе экономического, идеологического влияния. Мы должны четко это понимать", - считает эксперт.Накануне на крупнейшей в Европе американской военно-воздушной базе "Рамштайн" состоялась консультационная встреча министров обороны стран НАТО и высокопоставленных военных ряда других стран в рамках контактной группы помощи Украине. Председательствующий на ней глава Пентагона Ллойд Остин объявил о решении Вашингтона направить Киеву оружия и военной техники на 675 млн долларов. Пакет включает 105-мм гаубицы, РСЗО HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое и стрелковое оружие, зимнее обмундирование. Также Германия намерена поставить Украине зенитных танков Gepard.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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