https://crimea.ria.ru/20230119/chitayte-yadernuyu-doktrinu--kreml-o-slovakh-medvedeva-pro-yadernye-derzhavy-1126476025.html

Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева

Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева

Заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине РФ, однако это не... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T13:56

2023-01-19T13:56

2023-01-19T14:00

дмитрий песков

дмитрий медведев

россия

политика

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армия и флот

анатолий аксаков

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине РФ, однако это не означает намерение применить ядерное оружие. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Медведев ранее выразил мнение, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Поражение такой державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.Ранее в четверг Дмитрий Песков предупредил, что поставки Украине вооружений для ударов по территории России не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень. Такое заявление он сделал в ответ на публикацию газеты The News York Times о том, что в США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликтКогда западные танки появятся на УкраинеНе Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войны

https://crimea.ria.ru/20221226/ugroza-yadernoy-voyny-i-peregovory-s-kievom-medvedev-podvel-itogi-goda-1126129714.html

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дмитрий песков, дмитрий медведев, россия, политика, в мире, армия и флот, анатолий аксаков, нато, безопасность