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Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева
Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева
Заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине РФ, однако это не... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T13:56
2023-01-19T14:00
дмитрий песков
дмитрий медведев
россия
политика
в мире
армия и флот
анатолий аксаков
нато
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине РФ, однако это не означает намерение применить ядерное оружие. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Медведев ранее выразил мнение, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Поражение такой державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.Ранее в четверг Дмитрий Песков предупредил, что поставки Украине вооружений для ударов по территории России не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень. Такое заявление он сделал в ответ на публикацию газеты The News York Times о том, что в США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль: поставки оружия Киеву для ударов по России усугубят конфликтКогда западные танки появятся на УкраинеНе Белый дом и не Киев: названы главные подстрекатели ядерной войны
https://crimea.ria.ru/20221226/ugroza-yadernoy-voyny-i-peregovory-s-kievom-medvedev-podvel-itogi-goda-1126129714.html
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дмитрий песков, дмитрий медведев, россия, политика, в мире, армия и флот, анатолий аксаков, нато, безопасность
Читайте ядерную доктрину – в Кремле оценили громкое заявление Медведева

Песков не видит в заявлении Медведева противоречий с российской ядерной доктриной

13:56 19.01.2023 (обновлено: 14:00 19.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Заявление заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах полностью соответствуют ядерной доктрине РФ, однако это не означает намерение применить ядерное оружие. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Медведев ранее выразил мнение, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Поражение такой державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной.
"Нет. Это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли это означать, что Россия готова применить ядерное оружие либо изменить доктрину.
Ранее в четверг Дмитрий Песков предупредил, что поставки Украине вооружений для ударов по территории России не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень. Такое заявление он сделал в ответ на публикацию газеты The News York Times о том, что в США рассматривают возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму.
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