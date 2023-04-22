https://crimea.ria.ru/20230422/rodstvenniki-boytsov-vsu-protestuyut-v-krivom-roge-1128311868.html

Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге

Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины родственники военнослужащих из 129 отдельной танковой бригады территориальной обороны ВСУ вышли на акцию... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T17:12

2023-04-22T17:12

2023-04-22T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины родственники военнослужащих из 129 отдельной танковой бригады территориальной обороны ВСУ вышли на акцию протеста, пишут украинские СМИ.Около сотни протестующих собрались у здания военной администрации и скандируют "Позор". Как заявляют участники протеста, их родных бросили на передовую без надлежащего материального обеспечения.Протестующие развернули транспарант с критикой в адрес начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, НАТО еще в прошлом году взяло на себя обязательство поставлять экипировку для украинских военнослужащих. В список обещаний входили зимнее обмундирование, в том числе форма и утепленные палатки. Однако из-за нехватки этих товаров в самих странах альянса, желаемое дошло не до всех военных.Однако это не единственная проблема в стране. Ранее на Украине вспыхнул коррупционный скандал из-за продуктов для солдат ВСУ. При этом одна из частных фирм за полгода присвоила и продала свыше 7 тонн тушенки, которая предназначалась для ВСУ. А в апреле в Днепропетровской области нашли подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230406/300-krupnokalibernykh-snaryadov-podrobnosti-rasstrela-vsu-svoikh-soldat-1128022303.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, всу (вооруженные силы украины), общество, днепропетровск, происшествия, новости, сво