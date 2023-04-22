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Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге - РИА Новости Крым, 22.04.2023
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Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге
Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге - РИА Новости Крым, 22.04.2023
Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины родственники военнослужащих из 129 отдельной танковой бригады территориальной обороны ВСУ вышли на акцию... РИА Новости Крым, 22.04.2023
2023-04-22T17:12
2023-04-22T17:14
украина
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всу (вооруженные силы украины)
общество
днепропетровск
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины родственники военнослужащих из 129 отдельной танковой бригады территориальной обороны ВСУ вышли на акцию протеста, пишут украинские СМИ.Около сотни протестующих собрались у здания военной администрации и скандируют "Позор". Как заявляют участники протеста, их родных бросили на передовую без надлежащего материального обеспечения.Протестующие развернули транспарант с критикой в адрес начальника военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, НАТО еще в прошлом году взяло на себя обязательство поставлять экипировку для украинских военнослужащих. В список обещаний входили зимнее обмундирование, в том числе форма и утепленные палатки. Однако из-за нехватки этих товаров в самих странах альянса, желаемое дошло не до всех военных.Однако это не единственная проблема в стране. Ранее на Украине вспыхнул коррупционный скандал из-за продуктов для солдат ВСУ. При этом одна из частных фирм за полгода присвоила и продала свыше 7 тонн тушенки, которая предназначалась для ВСУ. А в апреле в Днепропетровской области нашли подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергЕС потратил все запасы "на мир во всем мире" на военную помощь КиевуЭксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230406/300-krupnokalibernykh-snaryadov-podrobnosti-rasstrela-vsu-svoikh-soldat-1128022303.html
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украина, в мире, всу (вооруженные силы украины), общество, днепропетровск, происшествия, новости, сво
Родственники украинских бойцов протестуют в Кривом Роге

Родственники украинских военнослужащих вышли на акцию протеста: чем недовольны люди

17:12 22.04.2023 (обновлено: 17:14 22.04.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль сотрудников украинской полиции
Автомобиль сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины родственники военнослужащих из 129 отдельной танковой бригады территориальной обороны ВСУ вышли на акцию протеста, пишут украинские СМИ.
Отмечается, что митингующие недовольны условиями службы своих родных и экипировкой. Но больше всего их возмущает, что командование бросает раненых бойцов на поле боя.
Около сотни протестующих собрались у здания военной администрации и скандируют "Позор". Как заявляют участники протеста, их родных бросили на передовую без надлежащего материального обеспечения.
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Как сообщал сайт РИА Новости Крым, НАТО еще в прошлом году взяло на себя обязательство поставлять экипировку для украинских военнослужащих. В список обещаний входили зимнее обмундирование, в том числе форма и утепленные палатки. Однако из-за нехватки этих товаров в самих странах альянса, желаемое дошло не до всех военных.
Однако это не единственная проблема в стране. Ранее на Украине вспыхнул коррупционный скандал из-за продуктов для солдат ВСУ. При этом одна из частных фирм за полгода присвоила и продала свыше 7 тонн тушенки, которая предназначалась для ВСУ. А в апреле в Днепропетровской области нашли подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных.
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