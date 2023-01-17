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Кому мать родна: на Украине пытались перепродать 7 тонн продуктов для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Кому мать родна: на Украине пытались перепродать 7 тонн продуктов для ВСУ
Кому мать родна: на Украине пытались перепродать 7 тонн продуктов для ВСУ - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Кому мать родна: на Украине пытались перепродать 7 тонн продуктов для ВСУ
На Украине фирма присвоила и продала продукты, которые предназначались для бойцов ВСУ. Об инциденте сообщило госбюро расследований (ГБР). РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T08:01
2023-01-17T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На Украине фирма присвоила и продала продукты, которые предназначались для бойцов ВСУ. Об инциденте сообщило госбюро расследований (ГБР).Отмечается, что частное предприятие занималось поставкой продуктов в полсотни воинских частей украинской армии. За шесть месяцев 2022 года организованная группа наладила схему мошенничества: получая подряды более чем на 2 миллиарда гривен (более 3,6 млрд рублей), в войска передавалась меньшая часть продуктов питания, остальное же через сеть посредников уходило в частные руки."Проведено порядка 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушенки весом свыше 7 тонн, которая была готова для перепродажи, а также почти 4 млн гривен (более 7 млн рублей) в разной валюте, возможно, полученные преступным путем", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.Силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, для компенсации нанесенного ущерба. По данным следствия, одному из представителей фирмы уже предъявлено подозрение в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением. Ему может грозить до восьми лет.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости, происшествия
Кому мать родна: на Украине пытались перепродать 7 тонн продуктов для ВСУ

На Украине раскрыли схему мошенничества с питанием для бойцов ВСУ на 4 млн гривен

08:01 17.01.2023
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. На Украине фирма присвоила и продала продукты, которые предназначались для бойцов ВСУ. Об инциденте сообщило госбюро расследований (ГБР).
Отмечается, что частное предприятие занималось поставкой продуктов в полсотни воинских частей украинской армии. За шесть месяцев 2022 года организованная группа наладила схему мошенничества: получая подряды более чем на 2 миллиарда гривен (более 3,6 млрд рублей), в войска передавалась меньшая часть продуктов питания, остальное же через сеть посредников уходило в частные руки.
"Проведено порядка 70 обысков. В результате изъято более 30 тысяч банок тушенки весом свыше 7 тонн, которая была готова для перепродажи, а также почти 4 млн гривен (более 7 млн рублей) в разной валюте, возможно, полученные преступным путем", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Силовики изъяли десятки автомобилей, на которых перевозили краденые продукты, для компенсации нанесенного ущерба.
По данным следствия, одному из представителей фирмы уже предъявлено подозрение в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением. Ему может грозить до восьми лет.
 
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