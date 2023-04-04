https://crimea.ria.ru/20230404/na-ukraine-nakryli-sklad-s-tonnami-kradenykh-produktov-dlya-vsu-1127964623.html
На Украине "накрыли" склад с тоннами краденых продуктов для ВСУ
На Украине "накрыли" склад с тоннами краденых продуктов для ВСУ - РИА Новости Крым, 04.04.2023
На Украине "накрыли" склад с тоннами краденых продуктов для ВСУ
Подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области. Об этом сообщили в госбюро... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T11:08
2023-04-04T11:08
2023-04-04T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области. Об этом сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины."Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло еще один подпольный склад с крадеными продуктами", - говорится в Telegram-канале ведомства.В январе госбюро сообщило о разоблачении организованной группы, которая присваивала и перепродавала предназначенные для ВСУ продукты. Тогда при обысках было изъято 30 тысяч банок тушеной продукции весом более семи тонн, которая была готова для перепродажи. Сейчас стало известно об обнаружении еще одного такого склада.Проводится досудебное расследование. Против главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, заведующего складом и главного менеджера заведено дело о "присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением". Устанавливается, кто еще причастен к незаконной схеме."Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части", - резюмировали в ГБР.
https://crimea.ria.ru/20230117/komu-mat-rodna-na-ukraine-pytalis-pereprodat-7-tonn-produktov-dlya-vsu-1126425382.html
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украина, всу (вооруженные силы украины), в мире, происшествия, сво, новости, государственное бюро расследований украины (гбр)
На Украине "накрыли" склад с тоннами краденых продуктов для ВСУ
ГБР Украины: найден подпольный склад с крадеными продуктами для украинских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных, обнаружен в Днепропетровской области. Об этом сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Масштабное хищение продуктов для военных: ГБР нашло еще один подпольный склад с крадеными продуктами", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В январе госбюро сообщило о разоблачении организованной группы, которая присваивала и перепродавала предназначенные для ВСУ продукты. Тогда при обысках было изъято 30 тысяч банок тушеной продукции весом более семи тонн, которая была готова для перепродажи. Сейчас стало известно об обнаружении еще одного такого склада.
"Работники ГБР обнаружили еще один склад в Днепропетровской области, в котором злоумышленники прятали краденую продукцию: сгущенное молоко, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около трех тонн", - отмечается в сообщении.
Проводится досудебное расследование. Против главного бухгалтера логистического центра, трех экспедиторов, заведующего складом и главного менеджера заведено дело о "присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением". Устанавливается, кто еще причастен к незаконной схеме.
"Часть изъятых продуктов была передана военным, остальные после завершения необходимых экспертиз также поступят в воинские части", - резюмировали в ГБР.