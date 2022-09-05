https://crimea.ria.ru/20220905/nato-odenet-soldat-vsu-no-ne-vsekh-1124410719.html

НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех

НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех - РИА Новости Крым, 05.09.2022

НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех

НАТО планирует предоставить украинским солдатам зимнее обмундирование, в том числе форму и утепленные палатки, однако не в полном объеме из-за нехватки этих... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T17:51

2022-09-05T17:51

2022-09-05T17:51

нато

украина

специальная военная операция рф на украине

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. НАТО планирует предоставить украинским солдатам зимнее обмундирование, в том числе форму и утепленные палатки, однако не в полном объеме из-за нехватки этих товаров в самих странах альянса. Об этом со ссылкой на издание Spiegel сообщает РИА Новости.Spiegel утверждает, что сбор экипировки для ВСУ идет сложно, поскольку зимнее обмундирование в странах альянса "зарезервировано в основном для национального использования" и пользуется большим спросом на рынке.Германия также намерена помочь Украине, и это при том, что в бундесвере "постоянно возникали в прошлом сложности с тем, чтобы обеспечить собственных солдат на восточном фланге НАТО теплой зимней униформой", пишет Spiegel. В этой связи в ФРГ скептически относятся к идее передачи зимнего обмундирования Киеву, хоть и официально заявляют о намерении внести "важный вклад" в предоставление Киеву зимнего пакета помощи.Наряду с помощью в экипировке, Украина также постоянно просит у Запада тяжелое вооружение. Москва же неоднократно предостерегала их от этого. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://crimea.ria.ru/20220621/datskim-voennym-v-latvii-ne-khvataet-trusov-1123609912.html

украина

германия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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