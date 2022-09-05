https://crimea.ria.ru/20220905/nato-odenet-soldat-vsu-no-ne-vsekh-1124410719.html
НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех
НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех - РИА Новости Крым, 05.09.2022
НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех
НАТО планирует предоставить украинским солдатам зимнее обмундирование, в том числе форму и утепленные палатки, однако не в полном объеме из-за нехватки этих... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T17:51
2022-09-05T17:51
2022-09-05T17:51
нато
украина
специальная военная операция рф на украине
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_0:80:1024:656_1920x0_80_0_0_a7b732a69e1101fd37cc547d0b748d33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. НАТО планирует предоставить украинским солдатам зимнее обмундирование, в том числе форму и утепленные палатки, однако не в полном объеме из-за нехватки этих товаров в самих странах альянса. Об этом со ссылкой на издание Spiegel сообщает РИА Новости.Spiegel утверждает, что сбор экипировки для ВСУ идет сложно, поскольку зимнее обмундирование в странах альянса "зарезервировано в основном для национального использования" и пользуется большим спросом на рынке.Германия также намерена помочь Украине, и это при том, что в бундесвере "постоянно возникали в прошлом сложности с тем, чтобы обеспечить собственных солдат на восточном фланге НАТО теплой зимней униформой", пишет Spiegel. В этой связи в ФРГ скептически относятся к идее передачи зимнего обмундирования Киеву, хоть и официально заявляют о намерении внести "важный вклад" в предоставление Киеву зимнего пакета помощи.Наряду с помощью в экипировке, Украина также постоянно просит у Запада тяжелое вооружение. Москва же неоднократно предостерегала их от этого. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://crimea.ria.ru/20220621/datskim-voennym-v-latvii-ne-khvataet-trusov-1123609912.html
украина
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_75:0:1024:712_1920x0_80_0_0_a3a16246e04b8c462074fe97f6758146.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, специальная военная операция рф на украине, германия
НАТО оденет солдат ВСУ, но не всех
НАТО обещает украинским солдатам зимнюю одежду и обмундирование, но не в полном объеме
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. НАТО планирует предоставить украинским солдатам зимнее обмундирование, в том числе форму и утепленные палатки, однако не в полном объеме из-за нехватки этих товаров в самих странах альянса. Об этом со ссылкой на издание Spiegel сообщает РИА Новости.
По данным немецкого журнала, с соответствующей просьбой к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в июле обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Он попросил зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тысяч военных. Ряд стран, в том числе США, Швеция и Финляндия, уже пообещали выполнить поставки, однако размер помощи будет на уровне "почти 50% запроса, сделанного Украиной", сообщили в альянсе.
Spiegel утверждает, что сбор экипировки для ВСУ идет сложно, поскольку зимнее обмундирование в странах альянса "зарезервировано в основном для национального использования" и пользуется большим спросом на рынке.
Германия также намерена помочь Украине, и это при том, что в бундесвере "постоянно возникали в прошлом сложности с тем, чтобы обеспечить собственных солдат на восточном фланге НАТО теплой зимней униформой", пишет Spiegel. В этой связи в ФРГ скептически относятся к идее передачи зимнего обмундирования Киеву, хоть и официально заявляют о намерении внести "важный вклад" в предоставление Киеву зимнего пакета помощи.
Наряду с помощью в экипировке, Украина также постоянно просит у Запада тяжелое вооружение. Москва же неоднократно предостерегала их от этого. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.