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На Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки - РИА Новости Крым, 25.01.2023
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На Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки
На Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки - РИА Новости Крым, 25.01.2023
На Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки
Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен из-за коррупционного скандала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T13:16
2023-01-25T13:16
украина
владимир зеленский (президент украины)
новости
сво
всу (вооруженные силы украины)
коррупция
киев
богдан хмельницкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен из-за коррупционного скандала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасию Радину.Ранее украинские СМИ сообщили о закупках продуктов питания для военнослужащих ВСУ по завышенным ценам. В этой связи в отставку был отправлен замглавы департамента Вячеслав Шаповалов. Накануне служебное расследование инициировали в отношении Хмельницкого. Как сообщила Радина, к журналистам у Минобороны претензий нет, а вот чиновники лишились должностей.При этом она подчеркнула, что закупки питания фактически происходят по прошлогодним контрактам, а новые договоры с завышенной ценой еще не вступили в силу. Сейчас минобороны страны проверяет другие контракты, где также "выявлены ошибки".23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента. Офис Зеленского преподносит это как борьбу с казнокрадством. Однако эксперты видят в кадровой чистке проявления внутриукраинской клановой борьбы и соперничества западных хозяев и кураторов киевского режима. Читайте также на РИА Новости Крым:"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоПринципиальная ошибка: Арестович подал в отставкуТакого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский (президент украины), новости, сво, всу (вооруженные силы украины), коррупция, киев, богдан хмельницкий
На Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки

Глава департамента госзакупок Минобороны Украины Хмельницкий уволен из-за скандала

13:16 25.01.2023
 
© Фото: VladiMensЗдание Министерства обороны Украины. Архивное фото
Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
© Фото: VladiMens
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен из-за коррупционного скандала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасию Радину.
Ранее украинские СМИ сообщили о закупках продуктов питания для военнослужащих ВСУ по завышенным ценам. В этой связи в отставку был отправлен замглавы департамента Вячеслав Шаповалов. Накануне служебное расследование инициировали в отношении Хмельницкого. Как сообщила Радина, к журналистам у Минобороны претензий нет, а вот чиновники лишились должностей.
"Были уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - констатировала Радина.
При этом она подчеркнула, что закупки питания фактически происходят по прошлогодним контрактам, а новые договоры с завышенной ценой еще не вступили в силу. Сейчас минобороны страны проверяет другие контракты, где также "выявлены ошибки".
23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента. Офис Зеленского преподносит это как борьбу с казнокрадством. Однако эксперты видят в кадровой чистке проявления внутриукраинской клановой борьбы и соперничества западных хозяев и кураторов киевского режима.
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УкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)НовостиСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)КоррупцияКиевБогдан Хмельницкий
 
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