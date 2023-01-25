https://crimea.ria.ru/20230125/na-ukraine-skandal-iz-za-produktov-dlya-soldat---v-minoborony-otstavki-1126575223.html

На Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки

На Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки - РИА Новости Крым, 25.01.2023

На Украине скандал из-за продуктов для солдат - в Минобороны отставки

Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен из-за коррупционного скандала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T13:16

2023-01-25T13:16

2023-01-25T13:16

украина

владимир зеленский (президент украины)

новости

сво

всу (вооруженные силы украины)

коррупция

киев

богдан хмельницкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен из-за коррупционного скандала. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасию Радину.Ранее украинские СМИ сообщили о закупках продуктов питания для военнослужащих ВСУ по завышенным ценам. В этой связи в отставку был отправлен замглавы департамента Вячеслав Шаповалов. Накануне служебное расследование инициировали в отношении Хмельницкого. Как сообщила Радина, к журналистам у Минобороны претензий нет, а вот чиновники лишились должностей.При этом она подчеркнула, что закупки питания фактически происходят по прошлогодним контрактам, а новые договоры с завышенной ценой еще не вступили в силу. Сейчас минобороны страны проверяет другие контракты, где также "выявлены ошибки".23 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд "кадровых решений" на разных уровнях власти и в правоохранительной системе, которые последовали уже на следующий день. "Отставленными" оказались не только замешанные в коррупции заместители руководителей министерств и ведомств, но и представители ближайшего окружения президента. Офис Зеленского преподносит это как борьбу с казнокрадством. Однако эксперты видят в кадровой чистке проявления внутриукраинской клановой борьбы и соперничества западных хозяев и кураторов киевского режима. Читайте также на РИА Новости Крым:"Он сломался": эксперт предрек замену ЗеленскогоПринципиальная ошибка: Арестович подал в отставкуТакого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), новости, сво, всу (вооруженные силы украины), коррупция, киев, богдан хмельницкий