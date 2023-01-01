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Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины
Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины - РИА Новости Крым, 01.01.2023
Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины
Сценария победы Киева в конфликте с Россией не существует, поскольку у ВСУ нет необходимых сил, чтобы потеснить российские войска. Такое мнение высказал старший РИА Новости Крым, 01.01.2023
2023-01-01T15:08
2023-01-01T15:08
2023-01-01T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Сценария победы Киева в конфликте с Россией не существует, поскольку у ВСУ нет необходимых сил, чтобы потеснить российские войска. Такое мнение высказал старший научный сотрудник по приоритетам обороны, полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive.ВСУ способны только оборонятьсяПо мнению Дэвиса, Украина "может и будет проводить локальные наступательные операции", но в настоящее время они способны только лишь защищать нынешние рубежи.Он также считает, что военный конфликт будет продолжаться независимо от происходящего на фронте, поскольку Москва и Киев вряд ли пойдут на урегулирование путем переговоров.Главный приоритет для СШАПолковник в отставке также выразил мнение, что политика США должна обеспечивать национальную безопасность и экономическое процветание, независимо от дальнейшего хода украинского конфликта. Поэтому Вашингтон должен делать все, чтобы не ввязываться в войну, убежден Дэвис.Он отметил, что при любом сценарии ведения или завершения конфликта на Украине "однозначным приоритетом номер один для правительства США является недопущение втягивания в войну в качестве непосредственного участника"."Вооруженные силы США не должны ввязываться в крупную войну, если только не существует прямой или неминуемой угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору – и даже тогда, только если Конгресс официально санкционирует это или объявит войну", – подчеркнул аналитик.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 21 декабря президент США Джо Байден в Вашингтоне провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В этот же день Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визит Зеленского свидетельствует о том, что Киев и США не хотят мира и не готовы к нему. По его словам, Украина и Америка нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона".Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратимаЛавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова
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всу (вооруженные силы украины), сво, украина, сша, мнения, новости, армия и флот
Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины
Военный аналитик из США Дэвис: сценариев возможной победы Украины не существует
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым.
Сценария победы Киева в конфликте с Россией не существует, поскольку у ВСУ нет необходимых сил, чтобы потеснить российские войска. Такое мнение высказал старший научный сотрудник по приоритетам обороны, полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive
.
ВСУ способны только обороняться
"Не существует сценария, который предсказывал бы военную победу Украины. Военная реальность такова, что ВСУ не оснащены необходимыми инструментами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы изгнать сотни тысяч российских войск с Украины, учитывая, что они (ВС РФ – ред.) строят обширные оборонительные сооружения", - пояснил аналитик.
По мнению Дэвиса, Украина "может и будет проводить локальные наступательные операции", но в настоящее время они способны только лишь защищать нынешние рубежи.
Он также считает, что военный конфликт будет продолжаться независимо от происходящего на фронте, поскольку Москва и Киев вряд ли пойдут на урегулирование путем переговоров.
Главный приоритет для США
Полковник в отставке также выразил мнение, что политика США должна обеспечивать национальную безопасность и экономическое процветание, независимо от дальнейшего хода украинского конфликта. Поэтому Вашингтон должен делать все, чтобы не ввязываться в войну, убежден Дэвис.
"Приоритет – удержать Соединенные Штаты от любых ненужных войн и обеспечить, чтобы США создавали и поддерживали сильную армию, которая может удержать любого потенциального агрессора от нанесения упреждающего удара по Америке или нашим союзникам", – считает военный эксперт.
Он отметил, что при любом сценарии ведения или завершения конфликта на Украине "однозначным приоритетом номер один для правительства США является недопущение втягивания в войну в качестве непосредственного участника".
"Вооруженные силы США не должны ввязываться в крупную войну, если только не существует прямой или неминуемой угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору – и даже тогда, только если Конгресс официально санкционирует это или объявит войну", – подчеркнул аналитик.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 21 декабря президент США Джо Байден в Вашингтоне провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В этот же день Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визит Зеленского свидетельствует о том, что Киев и США не хотят мира и не готовы к нему
. По его словам, Украина и Америка нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона".
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