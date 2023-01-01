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Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины

Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины - РИА Новости Крым, 01.01.2023

Такого сценария нет: в США уже не верят в победу Украины

Сценария победы Киева в конфликте с Россией не существует, поскольку у ВСУ нет необходимых сил, чтобы потеснить российские войска. Такое мнение высказал старший РИА Новости Крым, 01.01.2023

2023-01-01T15:08

2023-01-01T15:08

2023-01-01T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв – РИА Новости Крым. Сценария победы Киева в конфликте с Россией не существует, поскольку у ВСУ нет необходимых сил, чтобы потеснить российские войска. Такое мнение высказал старший научный сотрудник по приоритетам обороны, полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive.ВСУ способны только оборонятьсяПо мнению Дэвиса, Украина "может и будет проводить локальные наступательные операции", но в настоящее время они способны только лишь защищать нынешние рубежи.Он также считает, что военный конфликт будет продолжаться независимо от происходящего на фронте, поскольку Москва и Киев вряд ли пойдут на урегулирование путем переговоров.Главный приоритет для СШАПолковник в отставке также выразил мнение, что политика США должна обеспечивать национальную безопасность и экономическое процветание, независимо от дальнейшего хода украинского конфликта. Поэтому Вашингтон должен делать все, чтобы не ввязываться в войну, убежден Дэвис.Он отметил, что при любом сценарии ведения или завершения конфликта на Украине "однозначным приоритетом номер один для правительства США является недопущение втягивания в войну в качестве непосредственного участника"."Вооруженные силы США не должны ввязываться в крупную войну, если только не существует прямой или неминуемой угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору – и даже тогда, только если Конгресс официально санкционирует это или объявит войну", – подчеркнул аналитик.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 21 декабря президент США Джо Байден в Вашингтоне провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В этот же день Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визит Зеленского свидетельствует о том, что Киев и США не хотят мира и не готовы к нему. По его словам, Украина и Америка нацелены на конфликт, гибель солдат и "дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона".Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратимаЛавров советует Киеву выполнить предложения России "подобру-поздорову"Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова

https://crimea.ria.ru/20230101/vzryvy-v-gorodakh-ukrainy--obstanovka-na-utro-1-yanvarya-1126229974.html

https://crimea.ria.ru/20221209/vsu-budut-otstupat-ekspert-zayavil-o-perelome-v-boyakh-za-donbass-1125763689.html

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всу (вооруженные силы украины), сво, украина, сша, мнения, новости, армия и флот