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Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима
Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, поблагодарил их за мужество и героизм и... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T13:04
2022-12-31T13:04
сергей шойгу
новый год 2023
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, поблагодарил их за мужество и героизм и выразил уверенность в победе России.Он подчеркнул, что российские военнослужащие, выполняющие боевую работу по защите национальных интересов и безопасности России и решающие задачи в ходе специальной военной операции, находящиеся на передовых рубежах, защищают сегодня не только великую историю России, но и ее светлое будущее. Шойгу подчеркнул, что страна всегда будет помнить тех, кто погиб во время выполнения боевых задач.Отдельно глава российского военного ведомства отметил работу медиков, волонтеров и работников оборонно-промышленного комплекса, а также поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые "вносят свой вклад в укрепление обороноспособности страны и налаживание мирной жизни на освобожденных от нацистов территориях"."В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима! ", - заключил Сергей Шойгу.
https://crimea.ria.ru/20221229/kadyrov-uveren-v-skoroy-pobede-rossii-v-spetsoperatsii-1126199746.html
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сергей шойгу, новый год 2023, министерство обороны рф, сво, новости
Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратима

Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом и заявил, что победа России неотвратима

13:04 31.12.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, поблагодарил их за мужество и героизм и выразил уверенность в победе России.
"Мы встречаем его в сложной военно-политической обстановке. Когда пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское. В этих условиях предстоящий новогодний праздник остается не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее", - отметил министр обороны РФ.
Он подчеркнул, что российские военнослужащие, выполняющие боевую работу по защите национальных интересов и безопасности России и решающие задачи в ходе специальной военной операции, находящиеся на передовых рубежах, защищают сегодня не только великую историю России, но и ее светлое будущее. Шойгу подчеркнул, что страна всегда будет помнить тех, кто погиб во время выполнения боевых задач.
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Отдельно глава российского военного ведомства отметил работу медиков, волонтеров и работников оборонно-промышленного комплекса, а также поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые "вносят свой вклад в укрепление обороноспособности страны и налаживание мирной жизни на освобожденных от нацистов территориях".
"В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год – неотвратима! ", - заключил Сергей Шойгу.
 
Сергей ШойгуНовый год 2023Министерство обороны РФСВОНовости
 
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