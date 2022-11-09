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В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"* - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*
В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"* - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*
В Бердянске задержаны боевики "Азова"*, которые готовили в городе теракт на подстанции и покушение на руководство города. Сейчас они дают признательные... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T14:18
2022-11-09T14:22
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Бердянске задержаны боевики "Азова"*, которые готовили в городе теракт на подстанции и покушение на руководство города. Сейчас они дают признательные показания. Об этом в среду сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА НовостиПо его словам, при задержании у боевиков были обнаружены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.* Террористические организации, запрещенные в России
https://crimea.ria.ru/20221108/fsb-zaderzhala-devyat-diversantov-za-podgotovku-teraktov-v-khersone-1125271661.html
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запорожская область, происшествия
В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*

В Бердянске задержаны азовцы*, которые готовили теракт и покушение на власть - Рогов

14:18 09.11.2022 (обновлено: 14:22 09.11.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБоец батальона "Азов"*
Боец батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Бердянске задержаны боевики "Азова"*, которые готовили в городе теракт на подстанции и покушение на руководство города. Сейчас они дают признательные показания. Об этом в среду сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости
"Задержали двух боевиков "Азова"*, один из них еще числился в "Правом секторе"*. У них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска. Сейчас боевики дают признательные показания, по которым силовики узнают много интересного", - сказал Рогов журналистам.
ФСБ России
Вчера, 09:55
ФСБ задержала девять диверсантов за подготовку терактов в Херсоне
По его словам, при задержании у боевиков были обнаружены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.
* Террористические организации, запрещенные в России
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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