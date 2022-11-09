https://crimea.ria.ru/20221109/v-berdyanske-zaderzhali-gotovivshikh-terakt-boevikov-azova-1125295747.html

В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*

В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"* - РИА Новости Крым, 09.11.2022

В Бердянске задержали готовивших теракт боевиков "Азова"*

В Бердянске задержаны боевики "Азова"*, которые готовили в городе теракт на подстанции и покушение на руководство города. Сейчас они дают признательные... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T14:18

2022-11-09T14:18

2022-11-09T14:22

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Бердянске задержаны боевики "Азова"*, которые готовили в городе теракт на подстанции и покушение на руководство города. Сейчас они дают признательные показания. Об этом в среду сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА НовостиПо его словам, при задержании у боевиков были обнаружены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.* Террористические организации, запрещенные в России

https://crimea.ria.ru/20221108/fsb-zaderzhala-devyat-diversantov-za-podgotovku-teraktov-v-khersone-1125271661.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия