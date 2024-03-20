https://crimea.ria.ru/20240320/v-krymu-vyplatyat-subsidii-proizvoditelyam-yagod-1135879240.html
В Крыму выплатят субсидии производителям ягод
В Крыму выплатят субсидии производителям ягод - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В Крыму выплатят субсидии производителям ягод
В 2024 году крымским фермерам – производителям ягод будут предоставляться субсидии на закладку новых насаждений до начала работ, сообщили в Минсельхозе... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T21:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В 2024 году крымским фермерам – производителям ягод будут предоставляться субсидии на закладку новых насаждений до начала работ, сообщили в Минсельхозе республики. Ранее эта выплата носила компенсационный характер.Сейчас на территории ягодников уже начались весенние работы: прополка земляники, обрезка, подвязка ежевики. Аграрии готовятся вносить весенние подкормки."Времени для проведения работ у производителей ягод немного — уже совсем скоро начнут плодоносить ранние сорта. Землянику в Крыму выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах. Самые обширные поля этой культуры — в Бахчисарайском, Джанкойском и Красногвардейском районах", - сообщает пресс-служба ведомства.В закрытом грунте больше всего земляники выращивают в Бахчисарайском, Советском и Ленинском районах.В июле 2023 года в Крыму было собрано около 400 тысяч тонн земляники, сообщало Министерство сельского хозяйства республики. За год планировалось собрать не менее 800 тысяч тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сок Уходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму
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сельское хозяйство, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, субсидии
В Крыму выплатят субсидии производителям ягод
Крымские фермеры получат субсидии на закладку новых ягодников
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В 2024 году крымским фермерам – производителям ягод будут предоставляться субсидии на закладку новых насаждений до начала работ, сообщили в Минсельхозе республики. Ранее эта выплата носила компенсационный характер.
"В этом году субсидии производителям ягод будут предоставляться до закладки новых насаждений. Сумма выплат может составлять около 380 тыс. рублей на каждый гектар ягодника", - сообщает Telegram-канал министерства.
Сейчас на территории ягодников уже начались весенние работы: прополка земляники, обрезка, подвязка ежевики. Аграрии готовятся вносить весенние подкормки.
"Времени для проведения работ у производителей ягод немного — уже совсем скоро начнут плодоносить ранние сорта. Землянику в Крыму выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах. Самые обширные поля этой культуры — в Бахчисарайском, Джанкойском и Красногвардейском районах", - сообщает пресс-служба ведомства.
В закрытом грунте больше всего земляники выращивают в Бахчисарайском, Советском и Ленинском районах.
В июле 2023 года в Крыму было собрано
около 400 тысяч тонн земляники, сообщало Министерство сельского хозяйства республики. За год планировалось собрать не менее 800 тысяч тонн.
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