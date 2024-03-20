https://crimea.ria.ru/20240320/v-krymu-vyplatyat-subsidii-proizvoditelyam-yagod-1135879240.html

В Крыму выплатят субсидии производителям ягод

В Крыму выплатят субсидии производителям ягод - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В Крыму выплатят субсидии производителям ягод

В 2024 году крымским фермерам – производителям ягод будут предоставляться субсидии на закладку новых насаждений до начала работ, сообщили в Минсельхозе... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T21:11

2024-03-20T21:11

2024-03-20T21:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В 2024 году крымским фермерам – производителям ягод будут предоставляться субсидии на закладку новых насаждений до начала работ, сообщили в Минсельхозе республики. Ранее эта выплата носила компенсационный характер.Сейчас на территории ягодников уже начались весенние работы: прополка земляники, обрезка, подвязка ежевики. Аграрии готовятся вносить весенние подкормки."Времени для проведения работ у производителей ягод немного — уже совсем скоро начнут плодоносить ранние сорта. Землянику в Крыму выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах. Самые обширные поля этой культуры — в Бахчисарайском, Джанкойском и Красногвардейском районах", - сообщает пресс-служба ведомства.В закрытом грунте больше всего земляники выращивают в Бахчисарайском, Советском и Ленинском районах.В июле 2023 года в Крыму было собрано около 400 тысяч тонн земляники, сообщало Министерство сельского хозяйства республики. За год планировалось собрать не менее 800 тысяч тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сок Уходит в Уссурийск: в Крыму начался сбор сливы китайской селекции Фрукты, ягоды и овощи: какой урожай планируют собрать в Крыму

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сельское хозяйство, минсельхоз крыма, крым, новости крыма, субсидии