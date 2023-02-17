https://crimea.ria.ru/20230217/aksenov-vyskazalsya-o-myunkhenskoy-konferentsii-i-predstavitelyakh-rossii-1127047773.html

Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" России

Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" России - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Аксенов высказался о Мюнхенской конференции и "представителях" России

Глава Крыма Сергей Аксенов дал жесткую оценку Мюнхенской конференции по безопасности и приглашенным так называемым "представителям России". РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T14:36

2023-02-17T14:36

2023-02-17T14:36

сергей аксенов

мюнхенская конференция

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов дал жесткую оценку Мюнхенской конференции по безопасности и приглашенным так называемым "представителям России".Ранее председатель конференции Кристоф Хойсген заявил об отказе приглашать делегацию из России. Такое решение он объяснил нежеланием предоставлять "платформу для пропаганды". Вместо этого будущее страны будут обсуждать с так называемыми "лидерами российской оппозиции" и людьми, находящимися в так называемом "изгнании", в частности это признанные в России иноагентами Михаил Ходорковский* и Гарри Каспаров*.Глава Крыма назвал этих так называемых представителей "беглыми русофобами", чьи персоналии давно вызывают у россиян "устойчивый рвотный рефлекс".Такой выбор был сделан Западом в связи с острым дефицитом "вменяемых кадров". По мнению Аксенова, это ярко показывает, что мнения российского народа "никто не собирается спрашивать". Именно поэтому "представлять" Россию пригласили именно этих людей.При этом Аксенов предрек скорый крах выбранному Западом курсу и указал на неизбежность плачевных последствий не только для "организаторов конференции, но и всей Европы".Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее отметил, что мероприятие деградировало. Он также указал, что официальных представителей России не хотят приглашать, чтобы "не слышать правду".Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен потребовать от Запада поставок дальнобойных ракет и боевых самолетов в ходе Мюнхенской конференции.Мюнхенская конференция проводится ежегодно с 1962 года, с середины 1990-х годов в ней участвовали представители России.Читайте также РИА Новости Крым:Мюнхенская речь Путина: послание или пророчествоГосдеп США не хочет подталкивать Украину к захвату Крыма – СМИПризнание иноагентом в России: что меняет новый приказ ФСБ* Лицо, признанное иноагентом в России

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сергей аксенов, мюнхенская конференция, политика, в мире, россия, новости