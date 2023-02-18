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Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса

Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса - РИА Новости Крым, 18.02.2023

Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса

Великобритания планирует увеличить объемы поставок вооружения на Украину в 2023 году. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделал... РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T18:24

2023-02-18T18:24

2023-02-18T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Великобритания планирует увеличить объемы поставок вооружения на Украину в 2023 году. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделал премьер-министр страны Риши Сунак.Он подчеркнул, что Англия первой поставила киевскому режиму танки, взяла на обучение пилотов и морских пехотинцев, а также предоставила вооружений и боеприпасов на 2,3 млрд фунтов.По мнению политика, в боевых действиях на Украине наступил переломный момент. Киев нуждается в артиллерии, системах противовоздушной обороны и бронетехнике, заявил он. В этой связи Сунак призвал страны коллективного Запада вдвое увеличить так называемую военную поддержку Киева."Вместе в ближайшие месяцы мы поставим Украине столько же (военного) оборудования, сколько за весь 2022 год", – продолжил премьер. Он также подчеркнул, что Англия готова оказать помощь любой стране, которая заявит о готовности поставить Украине самолеты. Со своей стороны он пообещал продолжить обучение украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей.Ранее глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, после года колоссальной военной поддержки киевского режима в опустевших арсеналах Европы не хватает вооружений даже "для себя".В этой связи НАТО призвал украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой" еще больше.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуКиеву поставят только половину батальона Leopard 2Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины

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