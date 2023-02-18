Рейтинг@Mail.ru
Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230218/sunak-angliya-pervoy-predostavit-ukraine-vooruzheniya-dalnego-radiusa-1127070093.html
Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса
Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса - РИА Новости Крым, 18.02.2023
Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса
Великобритания планирует увеличить объемы поставок вооружения на Украину в 2023 году. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделал... РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T18:24
2023-02-18T18:31
риши сунак
великобритания
в мире
украина
поставки западного оружия украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111401/65/1114016556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_efe0b44f512bcd83b5a2005b6b069f82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Великобритания планирует увеличить объемы поставок вооружения на Украину в 2023 году. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделал премьер-министр страны Риши Сунак.Он подчеркнул, что Англия первой поставила киевскому режиму танки, взяла на обучение пилотов и морских пехотинцев, а также предоставила вооружений и боеприпасов на 2,3 млрд фунтов.По мнению политика, в боевых действиях на Украине наступил переломный момент. Киев нуждается в артиллерии, системах противовоздушной обороны и бронетехнике, заявил он. В этой связи Сунак призвал страны коллективного Запада вдвое увеличить так называемую военную поддержку Киева."Вместе в ближайшие месяцы мы поставим Украине столько же (военного) оборудования, сколько за весь 2022 год", – продолжил премьер. Он также подчеркнул, что Англия готова оказать помощь любой стране, которая заявит о готовности поставить Украине самолеты. Со своей стороны он пообещал продолжить обучение украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей.Ранее глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. По мнению военного эксперта Александра Хроленко, после года колоссальной военной поддержки киевского режима в опустевших арсеналах Европы не хватает вооружений даже "для себя".В этой связи НАТО призвал украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой" еще больше.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать УкраинуКиеву поставят только половину батальона Leopard 2Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
https://crimea.ria.ru/20230218/istrebiteli-dlya-ukrainy-khoroshaya-i-plokhaya-novost-iz-velikobritanii-1127067875.html
великобритания
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111401/65/1114016556_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fb5b184f149b41d672ee3896da96c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риши сунак, великобритания, в мире, украина, поставки западного оружия украине, новости
Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса

Риши Сунак: Великобритания первой поставит Украине вооружение дальнего радиуса действия

18:24 18.02.2023 (обновлено: 18:31 18.02.2023)
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Великобритания планирует увеличить объемы поставок вооружения на Украину в 2023 году. Такое заявление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности сделал премьер-министр страны Риши Сунак.
Он подчеркнул, что Англия первой поставила киевскому режиму танки, взяла на обучение пилотов и морских пехотинцев, а также предоставила вооружений и боеприпасов на 2,3 млрд фунтов.
"И мы окажемся на этом же уровне или превзойдем его в этом году. Великобритания будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия", – заявил Сунак.
По мнению политика, в боевых действиях на Украине наступил переломный момент. Киев нуждается в артиллерии, системах противовоздушной обороны и бронетехнике, заявил он. В этой связи Сунак призвал страны коллективного Запада вдвое увеличить так называемую военную поддержку Киева.
Истребитель НАТО F-16. Архивное фото
17:02
Истребители для Украины: хорошая и плохая новость из Великобритании
"Вместе в ближайшие месяцы мы поставим Украине столько же (военного) оборудования, сколько за весь 2022 год", – продолжил премьер. Он также подчеркнул, что Англия готова оказать помощь любой стране, которая заявит о готовности поставить Украине самолеты. Со своей стороны он пообещал продолжить обучение украинских пилотов для использования самых передовых моделей истребителей.
Ранее глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители.
По мнению военного эксперта Александра Хроленко, после года колоссальной военной поддержки киевского режима в опустевших арсеналах Европы не хватает вооружений даже "для себя".
В этой связи НАТО призвал украинцев экономнее использовать переданное им западное вооружение. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это значит, что ВСУ продолжат воевать, "заваливая передовую живой силой" еще больше.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад больше не может вооружать Украину
Киеву поставят только половину батальона Leopard 2
Зеленский рискует доиграться: чем закончился евротур президента Украины
 
Риши СунакВеликобританияВ миреУкраинаПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Взрывы в Крыму и секретное оружие США: топ новостей недели
18:24Сунак: Англия первой предоставит Украине вооружения дальнего радиуса
17:55Как молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.Арт"
17:29Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек
17:02Истребители для Украины: хорошая и плохая новость из Великобритании
16:22Врио губернатора Сальдо: Крым – это наглядный пример экономического чуда
15:58В Донбассе разбили три склада с боеприпасами для артиллерии ВСУ
15:16Разрушительный удар группировки "Центр": уничтожены сотни солдат ВСУ
15:01Почти 300 часов под завалами: в Турции спасены еще три человека
14:36Наступление армии России: в Харьковской области освобождена Гряниковка
14:16Санкции против России готовили до СВО – признание главы Еврокомиссии
13:34При пожаре на Кубани погибла годовалая девочка и ее двухлетняя сестра
13:17Взрывы в Хмельницком и Днепропетровске: что происходит на Украине
12:37Умерла жена Высоцкого Людмила Абрамова
12:29Крым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризму
12:10Атака на Курскую область: ВСУ бьют по приграничным селам. Обновлено
11:56Шторм в Керченском проливе: как работает переправа
11:39Путин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцам
11:26Такого при Украине не было: как врачи обследуют детей Херсонщины
10:54Выбежал на дорогу: в Джанкое ВАЗ сбил ребенка
Лента новостейМолния