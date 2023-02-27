https://crimea.ria.ru/20230227/glava-dnr-pushilin-zayavleniya-zelenskogo-po-krymu--ne-bolee-chem-piar-1127227322.html

Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар

Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар - РИА Новости Крым, 27.02.2023

Глава ДНР Пушилин: заявления Зеленского по Крыму – не более чем пиар

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о силовом сценарии захвата Крыма – не более чем пиар. Об этом в ходе интервью телеканалу "Россия-24" заявил... РИА Новости Крым, 27.02.2023

2023-02-27T13:10

2023-02-27T13:10

2023-02-27T13:14

денис пушилин

владимир зеленский (президент украины)

украина

всу (вооруженные силы украины)

крым

политика

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о силовом сценарии захвата Крыма – не более чем пиар. Об этом в ходе интервью телеканалу "Россия-24" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Зеленский на протяжении последних дней сделал несколько громких заявлений о подготовке украинской армии к захвату Крыма военным путем. Накануне украинский лидер в очередной раз заявил о "возвращении украинского флага в каждый уголок Украины".Глава ДНР отметил, что подобные заявления едва ли приведут к реальным действиям со стороны украинских военных.Он пояснил, что специальная военная операция начиналась, как раз "когда противник готовился к наступлению как в направлении Донбасса, так и на Крым"."На упреждение начатая операция не допустила такого варианта развития сценария тогда, а сейчас подобные заявление можно назвать нереализуемыми со стороны киевского режима", – заверил врио главы республики.Он также подчеркнул, что подобные высказывания, в том числе, пытаются обозначить какие-то векторы и направления – это не более чем пиар руководства киевского режима.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов называл заявления Владимира Зеленского о подготовке Украины к военному захвату полуострова пиаром, "за счет которого можно получить еще больше денег, власти, оружия и личной известности". Аксенов подчеркнул, киевскому режиму "мало крови", не смотря на ежедневные потери ВСУ.Сенатор РФ от Крыма также заявила, Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова. Его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата регионаУкраинский генерал решил "брать Крым" на западных танкахПутин назвал главное условие победы России

https://crimea.ria.ru/20230227/medvezhya-usluga-pushilin-otsenil-posledstviya-podryva-damby-v-artemovske-1127225848.html

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денис пушилин, владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), крым, политика, сво