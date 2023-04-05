https://crimea.ria.ru/20230405/nastuplenie-vsu-i-zakhvat-kryma-komandir-akhmata-otsenil-shansy-kieva-1127995098.html

Наступление ВСУ и захват Крыма: командир "Ахмата" оценил шансы Киева

Наступление ВСУ и захват Крыма: командир "Ахмата" оценил шансы Киева - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Наступление ВСУ и захват Крыма: командир "Ахмата" оценил шансы Киева

Собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Такое мнение высказал... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T15:09

2023-04-05T15:09

2023-04-05T15:09

контрнаступление всу

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

сво

апты алаудинов

вооруженные силы россии

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Собранных киевским режимом 60 тысяч военнослужащих абсолютно не достаточно для того чтобы прорваться к Крыму и захватить полуостров. Такое мнение высказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.ВСУ грозит "котел" при наступлении на КрымДля того чтобы наступающие соединения ВСУ при наступлении на Крым не были отрезанными от основных сил и не попали в "котел", они должны иметь как минимум вдвое больше войск, чтобы прикрывать занятые рубежи, пояснил он.Алаудинов полагает, что сформированными тремя корпусами Киев может нанести удар лишь на каком-то одном участке. В Вооруженных силах РФ воспринимают эту угрозу серьезно и готовятся к такому сценарию развития событий, заверил командир "Ахмата"."Этот участок будет в очень большом напряжении, нашим силам придется хорошо напрячься. Но эти силы недостаточны, чтобы сделать какой-то серьезный перелом в этой войне. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы противостоять, как мы уже это делаем, всему блоку НАТО, не только Украине", - подчеркнул он.Алаудинов выразил уверенность, что для киевского режима это будут "последние силы и средства", которые он сможет собрать для противостояния российским войскам.Угрозы Крыму и мнения экспертовРанее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что Украина намерена "деоккупировать" Крым за пять-семь месяцев, а также "зачистить" все русское на полуострове и "демонтировать Крымской мост".В конце марта глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о создании восьми бригад "Гвардии наступления" и готовности к активным наступательным действиям. Штурмовые бригады, сформированные не только из военных, но и из полицейских, и пограничников, готовят для захвата Крыма и Донбасса, заявил он.Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал угрозы Киева кратко: "Ждем. Встретим. Похороним".По мнению директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, ВСУ могут начать контрнаступление сразу по нескольким направлениям уже в ближайшее время. По оценкам специалиста, оставшегося резерва живой силы у Украины хватит на 6-8 бригад, при этом у ВСУ отсутствует превосходство в авиации и бронетанковых силах. Максимум, на что их хватит - попробовать прорваться к Мелитополю, но на этом этапе большая часть их войск будет уничтожена, убежден Подберезкин.Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов по итогам посещения зоны СВО и общения с российскими бойцами заверил, что находящиеся на линии боевого соприкосновения военнослужащие Вооруженных сил РФ серьезно настроены по поводу анонсированного контрнаступления украинских войск, шапкозакидательства и пренебрежения к противнику у них нет.Читайте также на РИА Новости Крым:"Чушь и хотелки": военные эксперты о "Гвардии наступления" на КрымРоссия даст достойный ответ на угрозы Крыму и новым регионам – власти РКНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угроз

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контрнаступление всу, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), сво, апты алаудинов, вооруженные силы россии, украина, россия