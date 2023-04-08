Аксенов: Крым стал фетишем для современных нацистов
В Крыму пообещали современным нацистам сокрушительный разгром
10:23 08.04.2023 (обновлено: 10:24 08.04.2023)
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкФрагмент памятника затопленным кораблям в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Крым – фетиш для современных нацистов, которые, как и весной 1944 года, считают полуостров желанным трофеем. Об этом в своем Telegram-канале написал глава РК Сергей Аксенов.
"Наш полуостров всегда был ключом к черноморскому региону и желанным трофеем для наших врагов. По воспоминаниям маршала Василевского, гитлеровцы "цеплялись за Крым до последней возможности. Для современных нацистов полуостров – тоже фетиш. Им не дает покоя успех Крымской весны", - написал глава региона в поздравлении с началом Крымской наступательной операции, в результате которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
Сегодня, по его словам, крымчане снова сражаются за Родину, за жизнь и справедливость.
"Нацистскую "уродину" снова ждет сокрушительный разгром. А Крым навсегда останется неотъемлемой частью России", - заверил глава Крыма.
В свою очередь председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что крымчане помнят подвиг своих дедов и не пустят врага на крымскую землю впредь.
"Мы помним подвиг наших дедов, мы не предадим их памяти и останемся верны их заветам. Мы никогда не позволим идейным наследникам Гитлера, носителям неонацистской идеологии, диктовать нам свою волю. Мы не пустили их в Крым в 2014-м. Не пустим их на нашу землю и впредь", - написал Константинов в своем Telegram-канале поздравляя жителей Армянска с 79-й годовщиной освобождения.
Сайт РИА Новости Крым восстановил хронологию тех исторических событий, начиная от прорыва обороны на Перекопском перешейке 8 апреля и до полного освобождения Крымского полуострова 12 мая 1944 года.
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