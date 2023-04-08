https://crimea.ria.ru/20230408/aksenov-krym-stal-fetishem-dlya-sovremennykh-natsistov-1128057602.html

Аксенов: Крым стал фетишем для современных нацистов

Аксенов: Крым стал фетишем для современных нацистов - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Аксенов: Крым стал фетишем для современных нацистов

Крым – фетиш для современных нацистов, которые, как и весной 1944 года, считают полуостров желанным трофеем. Об этом в своем Telegram-канале написал глава РК... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T10:23

2023-04-08T10:23

2023-04-08T10:24

крым

сергей аксенов

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Крым – фетиш для современных нацистов, которые, как и весной 1944 года, считают полуостров желанным трофеем. Об этом в своем Telegram-канале написал глава РК Сергей Аксенов. Сегодня, по его словам, крымчане снова сражаются за Родину, за жизнь и справедливость."Нацистскую "уродину" снова ждет сокрушительный разгром. А Крым навсегда останется неотъемлемой частью России", - заверил глава Крыма.В свою очередь председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что крымчане помнят подвиг своих дедов и не пустят врага на крымскую землю впредь.Сайт РИА Новости Крым восстановил хронологию тех исторических событий, начиная от прорыва обороны на Перекопском перешейке 8 апреля и до полного освобождения Крымского полуострова 12 мая 1944 года.Читайте также на РИА Новости Крым:По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости КрымКак Украина Крым "возвращает": мечты и угрозы КиеваВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230408/vezde-odni-plyusy-kadyrov-razveyal-ugrozy-kontrnastupleniya-vsu-1128057328.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, владимир константинов, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, новости крыма, история