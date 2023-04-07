https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html

По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым

По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 07.04.2023

По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым

Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T17:05

2023-04-07T17:05

2023-04-07T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.С одной стороны – мирная жизнь красивого и гостеприимного Крыма, который за девять лет прошел пусть становления и сегодня уверенно смотрит в будущее и стремительно развивается в составе Российской Федерации.С другой – непростая жизнь новых российских регионов, которые борются за свое право на жизнь, за свое суверенное развитие, за будущее вместе с Россией. Сейчас на защите Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стоят военнослужащие и добровольцы со всей страны. Они бок о бок с местными жителями сражаются за мир в селах, городах и районах. Фотографии тех, кого защищают, и тех, кто защищает, сделаны во время командировок на новые территории военных корреспондентов РИА Новости Крым Сергея Георгиева и Дмитрия Макеева.Первыми выставку увидели студенты-журналисты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Для них наши коллеги провели экскурсию по подразделению, показали работу сайта, мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым и радиостанции "Спутник в Крыму".В будущем мы хотим расширить эту выставку и показать, как возрождаются новые российские регионы, как в них реализуются заявленные масштабные проекты и как налаживается мирная жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха

https://crimea.ria.ru/20230331/mart-cherez-obektiv-fotoapparata-ria-novosti-krym-1127798108.html

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новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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