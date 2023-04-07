Рейтинг@Mail.ru
По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html
По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 07.04.2023
По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T17:05
2023-04-07T17:05
риа новости крым
новости
новости крыма
крым
симферополь
сво
новые регионы россии
общество
медиагруппа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128043242_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c9931ffd887a8b2af7db3b604a375a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.С одной стороны – мирная жизнь красивого и гостеприимного Крыма, который за девять лет прошел пусть становления и сегодня уверенно смотрит в будущее и стремительно развивается в составе Российской Федерации.С другой – непростая жизнь новых российских регионов, которые борются за свое право на жизнь, за свое суверенное развитие, за будущее вместе с Россией. Сейчас на защите Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стоят военнослужащие и добровольцы со всей страны. Они бок о бок с местными жителями сражаются за мир в селах, городах и районах. Фотографии тех, кого защищают, и тех, кто защищает, сделаны во время командировок на новые территории военных корреспондентов РИА Новости Крым Сергея Георгиева и Дмитрия Макеева.Первыми выставку увидели студенты-журналисты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Для них наши коллеги провели экскурсию по подразделению, показали работу сайта, мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым и радиостанции "Спутник в Крыму".В будущем мы хотим расширить эту выставку и показать, как возрождаются новые российские регионы, как в них реализуются заявленные масштабные проекты и как налаживается мирная жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
https://crimea.ria.ru/20230331/mart-cherez-obektiv-fotoapparata-ria-novosti-krym-1127798108.html
крым
симферополь
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128043242_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_ebd24cc73352e57e66778e8e1767bf65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
риа новости крым, новости, новости крыма, крым, симферополь, сво, новые регионы россии, общество, медиагруппа "россия сегодня"

По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым

17:05 07.04.2023
 
© РИА Новости КрымСтуденты-журналисты КИПУ в редакции РИА Новости Крым
Студенты-журналисты КИПУ в редакции РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.
С одной стороны – мирная жизнь красивого и гостеприимного Крыма, который за девять лет прошел пусть становления и сегодня уверенно смотрит в будущее и стремительно развивается в составе Российской Федерации.
С другой – непростая жизнь новых российских регионов, которые борются за свое право на жизнь, за свое суверенное развитие, за будущее вместе с Россией. Сейчас на защите Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стоят военнослужащие и добровольцы со всей страны. Они бок о бок с местными жителями сражаются за мир в селах, городах и районах. Фотографии тех, кого защищают, и тех, кто защищает, сделаны во время командировок на новые территории военных корреспондентов РИА Новости Крым Сергея Георгиева и Дмитрия Макеева.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

Фотовыставка
1 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

Фотовыставка
2 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

Фотовыставка
3 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

Фотовыставка
4 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

Фотовыставка
5 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

Фотовыставка
6 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

Фотовыставка
7 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

Фотовыставка
8 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Студенты-журналисты КИПУ в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым

Студенты-журналисты КИПУ в редакции РИА Новости Крым
9 из 10

Студенты-журналисты КИПУ в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Студенты-журналисты КИПУ на радиостанции "Спутник в Крыму"

Студенты-журналисты КИПУ в редакции РИА Новости Крым
10 из 10

Студенты-журналисты КИПУ на радиостанции "Спутник в Крыму"

© РИА Новости Крым
1 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 10

Фотовыставка "По обе стороны ленточки"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10

Студенты-журналисты КИПУ в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым

© РИА Новости Крым
10 из 10

Студенты-журналисты КИПУ на радиостанции "Спутник в Крыму"

© РИА Новости Крым

"Сегодня мы - свидетели того, как развивается наш полуостров и какие масштабные инфраструктурные проекты реализованы здесь за девять лет. А в командировках в новые регионы мы видим, как они ежедневно борются за свое право на мирное будущее и возрождение уже в составе России, как героически стоят на их защите наши бойцы, без которых у жителей освобожденных территорий не было бы уверенности в завтрашнем дне", - говорит военкор, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев.

Первыми выставку увидели студенты-журналисты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Для них наши коллеги провели экскурсию по подразделению, показали работу сайта, мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым и радиостанции "Спутник в Крыму".
В будущем мы хотим расширить эту выставку и показать, как возрождаются новые российские регионы, как в них реализуются заявленные масштабные проекты и как налаживается мирная жизнь.
Старт традиционного автомотопробега, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией. - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
31 марта, 19:57Фотоленты
Март через объектив фотоаппарата РИА Новости Крым
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО
"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО
Город на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
РИА Новости КрымНовостиНовости КрымаКрымСимферопольСВОНовые регионы РоссииОбществоМедиагруппа "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:39Симферополь встал в 9-балльных пробках
17:28Утечка секретных документов по Украине – реакция Кремля
17:05По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым
16:38В МО РФ назвали имена новых фигурантов дела о биолабораториях на Украине
16:23В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины "скорой помощи" 2:05
15:44ВСУ обстреляли центр Донецка: есть жертвы
15:17Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – эксперт
15:10Российские войска нанесли урон противнику на пяти направлениях
15:01Участники СВО в Крыму получили землю: подробности
14:58Склады с боеприпасами, командный пункт и техника – потери ВСУ за сутки
14:44Благовещение и Вербное воскресенье: история праздников и традиции
14:35В Севастополе из-за гибели мотоциклиста завели уголовное дело
14:26Каждую третью клинику в новых регионах ремонтируют и оборудуют - Мурашко
14:22В Севастополе приостановлено движение катеров
13:52"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции
13:32В Крыму участники СВО получили первые земельные участки
13:18Россия допускает выход из зерновой сделки – Лавров
13:13COVID растет: в Крыму и Севастополе выросло число заболевших
13:06Лавров назвал условие переговоров о мире на Украине
12:43Громкие звуки в Евпатории – что происходит
Лента новостейМолния