По обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.С одной стороны – мирная жизнь красивого и гостеприимного Крыма, который за девять лет прошел пусть становления и сегодня уверенно смотрит в будущее и стремительно развивается в составе Российской Федерации.С другой – непростая жизнь новых российских регионов, которые борются за свое право на жизнь, за свое суверенное развитие, за будущее вместе с Россией. Сейчас на защите Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стоят военнослужащие и добровольцы со всей страны. Они бок о бок с местными жителями сражаются за мир в селах, городах и районах. Фотографии тех, кого защищают, и тех, кто защищает, сделаны во время командировок на новые территории военных корреспондентов РИА Новости Крым Сергея Георгиева и Дмитрия Макеева.Первыми выставку увидели студенты-журналисты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Для них наши коллеги провели экскурсию по подразделению, показали работу сайта, мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым и радиостанции "Спутник в Крыму".В будущем мы хотим расширить эту выставку и показать, как возрождаются новые российские регионы, как в них реализуются заявленные масштабные проекты и как налаживается мирная жизнь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВОГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Выставка "По обе стороны ленточки" открылась в крымском подразделении медиагруппы "Россия сегодня". 30 авторских фотографий показывают две грани новейшей истории России.
С одной стороны – мирная жизнь красивого и гостеприимного Крыма, который за девять лет прошел пусть становления и сегодня уверенно смотрит в будущее и стремительно развивается в составе Российской Федерации.
С другой – непростая жизнь новых российских регионов, которые борются за свое право на жизнь, за свое суверенное развитие, за будущее вместе с Россией. Сейчас на защите Донбасса, Запорожской и Херсонской областей стоят военнослужащие и добровольцы со всей страны. Они бок о бок с местными жителями сражаются за мир в селах, городах и районах. Фотографии тех, кого защищают, и тех, кто защищает, сделаны во время командировок на новые территории военных корреспондентов РИА Новости Крым Сергея Георгиева и Дмитрия Макеева.
"Сегодня мы - свидетели того, как развивается наш полуостров и какие масштабные инфраструктурные проекты реализованы здесь за девять лет. А в командировках в новые регионы мы видим, как они ежедневно борются за свое право на мирное будущее и возрождение уже в составе России, как героически стоят на их защите наши бойцы, без которых у жителей освобожденных территорий не было бы уверенности в завтрашнем дне", - говорит военкор, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев.
Первыми выставку увидели студенты-журналисты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Для них наши коллеги провели экскурсию по подразделению, показали работу сайта, мультимедийного пресс-центра РИА Новости Крым и радиостанции "Спутник в Крыму".
В будущем мы хотим расширить эту выставку и показать, как возрождаются новые российские регионы, как в них реализуются заявленные масштабные проекты и как налаживается мирная жизнь.
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