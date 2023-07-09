https://crimea.ria.ru/20230709/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1129909855.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T13:21

2023-07-09T13:21

2023-07-09T13:31

крым

крымский мост

транспорт

общество

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и поездов по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила над Керчью крылатую ракету. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет."Автомобильное и железнодорожная движение возобновлено", - написал Крючков в своем Telegram-канале.О причинах и времени приостановки движения транспорта по мостовому переходу не сообщается.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Керчью сбита крылатая ракетаОчередь снова растет: ситуация на Крымском мостуПлан по спасению: Захарова ответила на заявление Маляр по теракту в Крыму

крым

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма