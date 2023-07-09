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Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту
Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту
В воскресенье, 9 июля, очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края снова выросла и превысила полтысячи машин. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T09:54
2023-07-09T09:54
2023-07-09T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 9 июля, очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края снова выросла и превысила полтысячи машин. Об этом сообщается в Telegram-канале "Главный мост".При этом со стороны полуострова проезд свободен. Машины в зоне досмотра.В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет экспертаКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовПутин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы
https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-uvelichili-chislo-punktov-dosmotra-1129757685.html
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Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту
В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Кубани скопилось 500 машин