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Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.07.2023
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Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту
Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту
В воскресенье, 9 июля, очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края снова выросла и превысила полтысячи машин. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T09:54
2023-07-09T09:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 9 июля, очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края снова выросла и превысила полтысячи машин. Об этом сообщается в Telegram-канале "Главный мост".При этом со стороны полуострова проезд свободен. Машины в зоне досмотра.В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет экспертаКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристовПутин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы
https://crimea.ria.ru/20230702/na-krymskom-mostu-uvelichili-chislo-punktov-dosmotra-1129757685.html
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крым, крымский мост, транспорт, краснодарский край, кубань, общество, новости крыма, новости
Очередь снова растет: ситуация на Крымском мосту

В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Кубани скопилось 500 машин

09:54 09.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 9 июля, очередь на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края снова выросла и превысила полтысячи машин. Об этом сообщается в Telegram-канале "Главный мост".
"У моста со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из более 500 авто. Путники ожидают досмотр от двух часов, а "Яндекс.навигатор" угрожает образованием "стоячей" пробки", - сказано в сообщении.
При этом со стороны полуострова проезд свободен. Машины в зоне досмотра.
Автомобили стоящие в очереди на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
2 июля, 11:58Ситуация на дорогах Крыма
На Крымском мосту увеличили число пунктов досмотра
В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.
В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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КрымКрымский мостТранспортКраснодарский крайКубаньОбществоНовости КрымаНовости
 
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00:01Ливни, грозы, шквалы: погода в Крыму в воскресенье
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18:59На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в Крыму
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17:42Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму
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