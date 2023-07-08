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Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта - РИА Новости Крым, 08.07.2023
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Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта
Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта
Отели Крыма отказались от штрафных санкций в отношении опаздывающих к дате заезда гостей. Однако здесь есть свои тонкости. Что делать, если дорога заняла больше РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T19:58
2023-07-08T19:58
радио "спутник в крыму"
алексей волков
туризм в крыму
крым
крымский мост
совет эксперта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Отели Крыма отказались от штрафных санкций в отношении опаздывающих к дате заезда гостей. Однако здесь есть свои тонкости. Что делать, если дорога заняла больше запланированного времени или же поездку вовсе приходится отменить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.В первые дни июля на Крымском мосту возрос трафик со стороны Краснодарского края. В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.Гость эфира подчеркнул, что лучше всего планировать поездку и выезжать заранее с учетом обстановки на всей протяженности пути. Пробки могут быть не только в районе Крымского моста, но и в Сочи, в Геленджике, в Дагомысе и Туапсе. К примеру, дорога от Геленджика до Сочи может занять пять, а может – 8 и 9 часов. Все надо учитывать."Но если вы все равно стали в пробку – позвоните в отель. Сообщите, что уже на мосту, ждете досмотровых мероприятий. Никто не станет просить фотографии или подтверждения, так как все следят за обстановкой", – советует Волков.При этом эксперт обратил внимание, что отмена штрафа в большей степени касается случаев, когда номер был забронирован напрямую через отель. Если тур покупали через оператора или агрегатор, риск штрафных санкций возрастает – высока вероятность, что вернуть полную стоимость не удастся.Эксперт также указал на большое число непредоплаченных броней в отелях в этом сезоне. Данный тренд касается не только Крыма, но и России в целом. Россияне все таки осторожничают, поэтому стараются оплачивать туры и отели в последний момент, пояснил Волков.Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства объяснил, как автомобилистам подготовиться к поездке в Крым, чтобы не терять время на пункте досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещенияДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеВ отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал
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алексей волков, туризм в крыму, крым, крымский мост, совет эксперта, общество
Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта

В каких случаях не придется платить штраф за опоздание в отель или отмену брони

19:58 08.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖенщина с чемоданом на автостанции "Курортная" в Симферополе
Женщина с чемоданом на автостанции Курортная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Отели Крыма отказались от штрафных санкций в отношении опаздывающих к дате заезда гостей. Однако здесь есть свои тонкости. Что делать, если дорога заняла больше запланированного времени или же поездку вовсе приходится отменить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
В первые дни июля на Крымском мосту возрос трафик со стороны Краснодарского края. В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.
Гость эфира подчеркнул, что лучше всего планировать поездку и выезжать заранее с учетом обстановки на всей протяженности пути. Пробки могут быть не только в районе Крымского моста, но и в Сочи, в Геленджике, в Дагомысе и Туапсе. К примеру, дорога от Геленджика до Сочи может занять пять, а может – 8 и 9 часов. Все надо учитывать.
"Но если вы все равно стали в пробку – позвоните в отель. Сообщите, что уже на мосту, ждете досмотровых мероприятий. Никто не станет просить фотографии или подтверждения, так как все следят за обстановкой", – советует Волков.
При этом эксперт обратил внимание, что отмена штрафа в большей степени касается случаев, когда номер был забронирован напрямую через отель. Если тур покупали через оператора или агрегатор, риск штрафных санкций возрастает – высока вероятность, что вернуть полную стоимость не удастся.
"Если же поездку приходится отменить, необходимо также связаться с отелем. Сообщить, что не можете прибыть и по какой причине. Уточните, можно ли перенести бронь на другой период, на каких условиях", – продолжил Волков. Он отметил, что отели гораздо охотнее перенесут бронирование на неделю или месяц, чем вернут деньги.
Эксперт также указал на большое число непредоплаченных броней в отелях в этом сезоне. Данный тренд касается не только Крыма, но и России в целом. Россияне все таки осторожничают, поэтому стараются оплачивать туры и отели в последний момент, пояснил Волков.
Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства объяснил, как автомобилистам подготовиться к поездке в Крым, чтобы не терять время на пункте досмотра.
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