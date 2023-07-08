https://crimea.ria.ru/20230708/kak-otmenit-bron-v-otele-kryma-i-ne-poteryat-dengi--sovet-eksperta-1129869050.html

Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта

Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Как отменить бронь в отеле Крыма и не потерять деньги – совет эксперта

Отели Крыма отказались от штрафных санкций в отношении опаздывающих к дате заезда гостей. Однако здесь есть свои тонкости. Что делать, если дорога заняла больше РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T19:58

2023-07-08T19:58

2023-07-08T19:58

радио "спутник в крыму"

алексей волков

туризм в крыму

крым

крымский мост

совет эксперта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Отели Крыма отказались от штрафных санкций в отношении опаздывающих к дате заезда гостей. Однако здесь есть свои тонкости. Что делать, если дорога заняла больше запланированного времени или же поездку вовсе приходится отменить, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.В первые дни июля на Крымском мосту возрос трафик со стороны Краснодарского края. В Минтрансе РФ пояснили, что очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа.Гость эфира подчеркнул, что лучше всего планировать поездку и выезжать заранее с учетом обстановки на всей протяженности пути. Пробки могут быть не только в районе Крымского моста, но и в Сочи, в Геленджике, в Дагомысе и Туапсе. К примеру, дорога от Геленджика до Сочи может занять пять, а может – 8 и 9 часов. Все надо учитывать."Но если вы все равно стали в пробку – позвоните в отель. Сообщите, что уже на мосту, ждете досмотровых мероприятий. Никто не станет просить фотографии или подтверждения, так как все следят за обстановкой", – советует Волков.При этом эксперт обратил внимание, что отмена штрафа в большей степени касается случаев, когда номер был забронирован напрямую через отель. Если тур покупали через оператора или агрегатор, риск штрафных санкций возрастает – высока вероятность, что вернуть полную стоимость не удастся.Эксперт также указал на большое число непредоплаченных броней в отелях в этом сезоне. Данный тренд касается не только Крыма, но и России в целом. Россияне все таки осторожничают, поэтому стараются оплачивать туры и отели в последний момент, пояснил Волков.Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства объяснил, как автомобилистам подготовиться к поездке в Крым, чтобы не терять время на пункте досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещенияДороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеВ отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал

https://crimea.ria.ru/20230706/elektrosamokatchikov-khotyat-shtrafovat-chto-izmenitsya-1129823041.html

крым

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей волков, туризм в крыму, крым, крымский мост, совет эксперта, общество