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В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал - РИА Новости Крым, 04.07.2023
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал "Гостеприимный Крым", который расскажет туристам о достопримечательностях полуострова, его истории и... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T22:13
2023-07-04T22:13
2023-07-04T22:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал "Гостеприимный Крым", который расскажет туристам о достопримечательностях полуострова, его истории и природе, а также поможет выбрать локации для путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма РК.Канал "Гостеприимный Крым" позволит спланировать поездку на полуостров таким образом, чтобы гости увидели как можно больше памятников истории, культуры, уникальных природных красот, а также посетили яркие фестивали и другие массовые мероприятия.На данный момент канал можно увидеть в ряде отелей и санаториев Южного берега Крыма, а также на Туристическом портале Крыма. В дальнейшем планируется увеличить наполнение и расширить вещание канала.Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма республики сообщили, что к приему туристов готово более тысячи средств размещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеЧего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка экспертаПутин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм
https://crimea.ria.ru/20230615/okeanarium-koleso-obozreniya-i-muzey-v-krymu-postroyat-turisticheskiy-park-1129407190.html
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крым, туризм в крыму, внутренний туризм, минтуризма крыма, новости крыма, отдых в крыму, общество, вадим волченко
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал
В Крыму запустили уникальный канал о достопримечательностях полуострова