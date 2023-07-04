Рейтинг@Mail.ru
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20230704/v-otelyakh-i-sanatoriyakh-kryma-zapustili-kurortnyy-videokanal-1129770949.html
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал - РИА Новости Крым, 04.07.2023
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал "Гостеприимный Крым", который расскажет туристам о достопримечательностях полуострова, его истории и... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T22:13
2023-07-04T22:13
туризм
крым
туризм в крыму
внутренний туризм
минтуризма крыма
новости крыма
отдых в крыму
общество
вадим волченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/20/1118482042_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_1087d667283dbcbe29a9e71d8a728361.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал "Гостеприимный Крым", который расскажет туристам о достопримечательностях полуострова, его истории и природе, а также поможет выбрать локации для путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма РК.Канал "Гостеприимный Крым" позволит спланировать поездку на полуостров таким образом, чтобы гости увидели как можно больше памятников истории, культуры, уникальных природных красот, а также посетили яркие фестивали и другие массовые мероприятия.На данный момент канал можно увидеть в ряде отелей и санаториев Южного берега Крыма, а также на Туристическом портале Крыма. В дальнейшем планируется увеличить наполнение и расширить вещание канала.Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма республики сообщили, что к приему туристов готово более тысячи средств размещения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о КрымеЧего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка экспертаПутин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм
https://crimea.ria.ru/20230615/okeanarium-koleso-obozreniya-i-muzey-v-krymu-postroyat-turisticheskiy-park-1129407190.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111848/20/1118482042_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_3dbb224db1fb17bcab6b4f20235d701e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, туризм в крыму, внутренний туризм, минтуризма крыма, новости крыма, отдых в крыму, общество, вадим волченко
В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал

В Крыму запустили уникальный канал о достопримечательностях полуострова

22:13 04.07.2023
 
© Элеонора ПавловскаяВоронцовский дворец. Вид с крыши на восток
Воронцовский дворец. Вид с крыши на восток
© Элеонора Павловская
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал "Гостеприимный Крым", который расскажет туристам о достопримечательностях полуострова, его истории и природе, а также поможет выбрать локации для путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе минкурортов и туризма РК.

"Крайне важно показать нашим гостям все туристические возможности республики, погрузить их в многообразие, отличия северного и западного, восточного и южнобережного Крыма, познакомить с самыми яркими и знаковыми достопримечательностями, которые можно успеть посетить, находясь на отдыхе", – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Канал "Гостеприимный Крым" позволит спланировать поездку на полуостров таким образом, чтобы гости увидели как можно больше памятников истории, культуры, уникальных природных красот, а также посетили яркие фестивали и другие массовые мероприятия.
На данный момент канал можно увидеть в ряде отелей и санаториев Южного берега Крыма, а также на Туристическом портале Крыма. В дальнейшем планируется увеличить наполнение и расширить вещание канала.
Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма республики сообщили, что к приему туристов готово более тысячи средств размещения.
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
15 июня, 14:48
Океанариум, колесо обозрения и музей: в Крыму построят туристический парк
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги, сервис и вино: известный блогер поделился впечатлениями о Крыме
Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта
Путин призвал развивать морские курорты и автомобильный туризм
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуВнутренний туризмМинтуризма КрымаНовости КрымаОтдых в КрымуОбществоВадим Волченко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:51Главные новости Крыма: 4 июля
22:32Главные события и заявления дня: 4 июля
22:13В отелях и санаториях Крыма запустили курортный видеоканал
21:49Грядет модернизация: утверждена программа развития ЖКХ в новых регионах
21:33ВСУ хотят ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами - Карчаа
21:18Крымским абитуриентам образование может оплатить будущий работодатель
20:59Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность
20:31В Госдуме хотят сделать кредитные каникулы постоянной мерой поддержки
20:02Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев
19:40Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады
19:26"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра
18:57Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка
18:26Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы
18:04Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты
17:38Изменились правила приема абитуриентов в вузы
17:01Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом
16:42Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
16:19Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ
15:53Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
15:51Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Лента новостейМолния