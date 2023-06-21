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Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта
Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта
Несмотря на падение спроса на отдых в Крыму из-за сложной логистики, курорты полуострова остаются в пятерке регионов, лидирующих по внутреннему туризму в... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T18:29
2023-06-21T18:29
новости крыма
туризм в крыму
крым курортный
юрий барзыкин
отдых в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Несмотря на падение спроса на отдых в Крыму из-за сложной логистики, курорты полуострова остаются в пятерке регионов, лидирующих по внутреннему туризму в России. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщил вице-президент российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.Падение спросаПо словам Барзыкина, в целом спрос на внутренний туризм в этом году вырос на 20%. Особенно это касается южных направлений, Санкт-Петербурга, Казани, Татарстана, Москвы и Подмосковья.Снижение цен, по его словам, дало положительный эффект: в марте-апреле летний Крым все же бронировали достаточно активно, и говорить о том, что сезон будет провальным, нельзя.Безопасный и дешевый отдых"Основная проблема Крыма - в логистике, а вовсе не в том, что он находится близко к границе с Украиной. С 2014 года ни один турист и ни один объект туристической инфраструктуры в Крыму не пострадал. Закрыты временно 11 аэропортов, в том числе аэропорт Симферополь, а это 30% прибытий - вот в чем проблема", - поясняет Барзыкин.При этом он напоминает: крымское направление усилено дополнительными парами поездов - их увеличили практически вдвое. Также туристов на полуостров везут автобусы, в том числе чартерные, хотя такие путешествия подходят не всем - в условиях относительного комфорта в пути придется провести от 20 до 27 часов.Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма республики сообщила, что в Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка на сегодня составляет порядка 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет курортный сезон в Крыму - ответ АксеноваКак поддержат турбизнес в Крыму и других регионах РоссииВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей
https://crimea.ria.ru/20230518/ekspert-nazvala-volshebnuyu-tabletku-dlya-kruglogodichnogo-turizma-v-krymu-1128786188.html
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новости крыма, туризм в крыму, крым курортный, юрий барзыкин, отдых в крыму, новости, отдых, общество, логистика
Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта

Российский союз туриндустрии: Крым остается в пятерке лидеров у внутреннего туриста

18:29 21.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляжный отдых в посёлке Новофёдоровка
Пляжный отдых в посёлке Новофёдоровка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Несмотря на падение спроса на отдых в Крыму из-за сложной логистики, курорты полуострова остаются в пятерке регионов, лидирующих по внутреннему туризму в России. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщил вице-президент российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.

Падение спроса

По словам Барзыкина, в целом спрос на внутренний туризм в этом году вырос на 20%. Особенно это касается южных направлений, Санкт-Петербурга, Казани, Татарстана, Москвы и Подмосковья.

"Практически по всей России идет рост турпотока, за исключением Крыма. Но отчасти это компенсируется сдерживанием цены: Крым в этом году - единственный российский регион, где отдых становится дешевле", - отметил эксперт, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.

Снижение цен, по его словам, дало положительный эффект: в марте-апреле летний Крым все же бронировали достаточно активно, и говорить о том, что сезон будет провальным, нельзя.

Безопасный и дешевый отдых

"Основная проблема Крыма - в логистике, а вовсе не в том, что он находится близко к границе с Украиной. С 2014 года ни один турист и ни один объект туристической инфраструктуры в Крыму не пострадал. Закрыты временно 11 аэропортов, в том числе аэропорт Симферополь, а это 30% прибытий - вот в чем проблема", - поясняет Барзыкин.
При этом он напоминает: крымское направление усилено дополнительными парами поездов - их увеличили практически вдвое. Также туристов на полуостров везут автобусы, в том числе чартерные, хотя такие путешествия подходят не всем - в условиях относительного комфорта в пути придется провести от 20 до 27 часов.

"Крым потерял в прошлом году, по некоторым оценкам, до 30% туристов. Но регион все равно на пятом почетном месте по бронированиям и прибытиям на текущий летний сезон, при всех тех проблемах, которые объективно существуют", - констатирует глава профильного комитета.

Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма республики сообщила, что в Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка на сегодня составляет порядка 40%.
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