https://crimea.ria.ru/20230621/chego-zhdat-ot-gryaduschego-kurortnogo-sezona-v-krymu---otsenka-eksperta-1129534762.html

Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта

Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта - РИА Новости Крым, 21.06.2023

Чего ждать от грядущего курортного сезона в Крыму - оценка эксперта

Несмотря на падение спроса на отдых в Крыму из-за сложной логистики, курорты полуострова остаются в пятерке регионов, лидирующих по внутреннему туризму в... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T18:29

2023-06-21T18:29

2023-06-21T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Несмотря на падение спроса на отдых в Крыму из-за сложной логистики, курорты полуострова остаются в пятерке регионов, лидирующих по внутреннему туризму в России. Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" сообщил вице-президент российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты РФ Юрий Барзыкин.Падение спросаПо словам Барзыкина, в целом спрос на внутренний туризм в этом году вырос на 20%. Особенно это касается южных направлений, Санкт-Петербурга, Казани, Татарстана, Москвы и Подмосковья.Снижение цен, по его словам, дало положительный эффект: в марте-апреле летний Крым все же бронировали достаточно активно, и говорить о том, что сезон будет провальным, нельзя.Безопасный и дешевый отдых"Основная проблема Крыма - в логистике, а вовсе не в том, что он находится близко к границе с Украиной. С 2014 года ни один турист и ни один объект туристической инфраструктуры в Крыму не пострадал. Закрыты временно 11 аэропортов, в том числе аэропорт Симферополь, а это 30% прибытий - вот в чем проблема", - поясняет Барзыкин.При этом он напоминает: крымское направление усилено дополнительными парами поездов - их увеличили практически вдвое. Также туристов на полуостров везут автобусы, в том числе чартерные, хотя такие путешествия подходят не всем - в условиях относительного комфорта в пути придется провести от 20 до 27 часов.Ранее пресс-служба министерства курортов и туризма республики сообщила, что в Крыму для приема туристов готово более тысячи средств размещения, средняя загрузка на сегодня составляет порядка 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет курортный сезон в Крыму - ответ АксеноваКак поддержат турбизнес в Крыму и других регионах РоссииВ восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20230518/ekspert-nazvala-volshebnuyu-tabletku-dlya-kruglogodichnogo-turizma-v-krymu-1128786188.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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