https://crimea.ria.ru/20230709/probki-na-podezde-k-krymskomu-mostu-aktualnaya-obstanovka-1129911441.html

Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка

Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка - РИА Новости Крым, 09.07.2023

Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка

Очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма снова выросли. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 09.07.2023

2023-07-09T15:22

2023-07-09T15:22

2023-07-09T16:06

крымский мост

крым

транспорт

минтранс крыма

николай лукашенко

общество

новости крыма

краснодарский край

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма снова выросли. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.По его данным, на выезде из Крыма пробка растянулась до 6 километров. Время ожидания досмотра достигает трех часов. По его данным, для выезжающих на материк автовладельцев и их пассажиров со стороны Керчи организована выдача питьевой воды.Со стороны Кубани затор из авто 3,5 километра, время ожидания – до двух часов. "Маршрут через Крымский мост Республика Крым -Краснодарский край по состоянию на 15:00 пробка до 3,5 км. Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов", - добавил министр.Он также добавил, что в ближайшие часы ситуацию удастся нормализовать благодаря увеличению постов досмотра.Ранее сообщалось о возобновлении движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту. В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту возобновленоОчередь снова растет: ситуация на Крымском мостуКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов

https://crimea.ria.ru/20230708/kak-otmenit-bron-v-otele-kryma-i-ne-poteryat-dengi--sovet-eksperta-1129869050.html

крымский мост

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краснодарский край

кубань

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крымский мост, крым, транспорт, минтранс крыма, николай лукашенко, общество, новости крыма, краснодарский край, кубань