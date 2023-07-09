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Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка
Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка - РИА Новости Крым, 09.07.2023
Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка
Очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма снова выросли. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 09.07.2023
2023-07-09T15:22
2023-07-09T15:22
2023-07-09T16:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма снова выросли. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.По его данным, на выезде из Крыма пробка растянулась до 6 километров. Время ожидания досмотра достигает трех часов. По его данным, для выезжающих на материк автовладельцев и их пассажиров со стороны Керчи организована выдача питьевой воды.Со стороны Кубани затор из авто 3,5 километра, время ожидания – до двух часов. "Маршрут через Крымский мост Республика Крым -Краснодарский край по состоянию на 15:00 пробка до 3,5 км. Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов", - добавил министр.Он также добавил, что в ближайшие часы ситуацию удастся нормализовать благодаря увеличению постов досмотра.Ранее сообщалось о возобновлении движения автомобилей и поездов по Крымскому мосту. В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту возобновленоОчередь снова растет: ситуация на Крымском мостуКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
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Пробки на подъезде к Крымскому мосту: актуальная обстановка
Минтранс: у Крымского моста со стороны Керчи очередь на досмотр 6 км, из Кубани - 3,5 км
15:22 09.07.2023 (обновлено: 16:06 09.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма снова выросли. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.
По его данным, на выезде из Крыма пробка растянулась до 6 километров. Время ожидания досмотра достигает трех часов.
"После возобновления движения автомобилей по Крымскому мосту по состоянию на 15:00 по маршруту через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым пробка до 6 км, время ожидания до 3 часов", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, для выезжающих на материк автовладельцев и их пассажиров со стороны Керчи организована выдача питьевой воды.
"Со стороны Крыма силами Министерства транспорта Республики Крым, Управления ГИБДД МВД по Республике Крым и ГУ МЧС России организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди. Приносим извинения за возможные неудобства", - отметил Лукашенко..
Со стороны Кубани затор из авто 3,5 километра, время ожидания – до двух часов.
"Маршрут через Крымский мост Республика Крым -Краснодарский край по состоянию на 15:00 пробка до 3,5 км. Время ожидания от 1,5 часов до 2 часов", - добавил министр.
Он также добавил, что в ближайшие часы ситуацию удастся нормализовать благодаря увеличению постов досмотра.
"По информации Упрдор "Тамань" и Минтранса России увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - заверил Лукашенко.
Ранее сообщалось о возобновлении движения
автомобилей и поездов по Крымскому мосту.
В конце прошлой и в начале текущей недели на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы
. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км
. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников
, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла
. Но уже в пятницу вечером со стороны Керчи очередь на досмотр снова выросла
до 260 машин. Время ожидания досмотра составляло около часа.
В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа
. А в профильном министерстве РК напомнили
, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее.
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