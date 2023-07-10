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Керченская переправа - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 10.07.2023
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Керченская переправа - ситуация на утро понедельника
Керченская переправа - ситуация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 10.07.2023
Керченская переправа - ситуация на утро понедельника
Остановленная накануне из-за сильного ветра Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Крыму.
2023-07-10T10:12
2023-07-10T10:12
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керченская паромная переправа
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Погода в районе Керченского пролива"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 09:30 10 июля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении.При этом, по данным пресс-службы Росморречфлота, в проливе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.Согласно прогнозу Росгидромета, 10 июля ветер северный, северо-западный 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море до +26.Трафик на паромной переправеС начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 193 418 пассажиров, 155 626 единиц автотранспорта и 20 299 железнодорожных вагонов."Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 680 рейсов", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в понедельникОбстановка на подъезде к Крымскому мосту: оперативные данныеКак проехать Крымский мост "со свистом": лайфхак для автотуристов
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4.7
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Керченская переправа - ситуация на утро понедельника

МЧС: работа Керченской паромной переправы возобновлена

10:12 10.07.2023
 
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Остановленная накануне из-за сильного ветра Керченская паромная переправа возобновила работу, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Крыму.
Обстановка на Керченской переправе

Погода в районе Керченского пролива

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 09:30 10 июля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - сказано в сообщении.
При этом, по данным пресс-службы Росморречфлота, в проливе продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с сильным ветром.
Согласно прогнозу Росгидромета, 10 июля ветер северный, северо-западный 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +26…28 градусов, температура воды в море до +26.

Трафик на паромной переправе

С начала возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 193 418 пассажиров, 155 626 единиц автотранспорта и 20 299 железнодорожных вагонов.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 4 680 рейсов", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что два больших десантных корабля приступили к перевозке автомобилей на Керченской паромной переправе.
Также с 7 июля на круглосуточный режим работы вышел автомобильный пассажирский паром "Керченский-2". Он будет осуществлять до пяти круговых рейсов в сутки, что позволит перевозить до 200 транспортных средств в обоих направлениях.
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