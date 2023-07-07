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И грянет шторм: ливни обрушатся на Крым уже в пятницу

И грянет шторм: ливни обрушатся на Крым уже в пятницу - РИА Новости Крым, 07.07.2023

И грянет шторм: ливни обрушатся на Крым уже в пятницу

В пятницу до конца дня в центральных районах Крыма прольются сильные ливни, на субботу и воскресенье объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T16:39

2023-07-07T16:39

2023-07-07T16:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. В пятницу до конца дня в центральных районах Крыма прольются сильные ливни, на субботу и воскресенье объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Шторомовое предупреждение"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 7 июля в центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - сказано в сообщении. 8 и 9 июля в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму также ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках Крыма вероятны кратковременные подъемы уровней воды до метра. В этой связи объявлено двухдневное штормовое предупреждение.Опасная погодаСпасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, увеличении числа ДТП. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрывами линий электропередачи. Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара сменится ливнями и градом: на Крым надвигается двухдневный штормМетровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправеКаким будет лето – прогноз центра погоды ФОБОС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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