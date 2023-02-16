https://crimea.ria.ru/20230216/v-sochi-posle-shtorma-na-bereg-vyneslo-dve-razbitye-mashiny-1127012783.html

В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины

В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины - РИА Новости Крым, 16.02.2023

В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины

В Сочи на берег после шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев. РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T10:42

2023-02-16T10:42

2023-02-16T10:42

сочи

происшествия

новости

черное море

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110122/02/1101220251_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_e0c62a1f4d821f36cd62f2c7dc3b9099.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,16 фев - РИА Новости Крым. В Сочи на берег после шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев.Отмечается, что машины нашли на побережье в районе поселка Головинки. Предположительно, это могут быть автомобили, которые вместе с людьми смыло в море в июне прошлого года.24 июня в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи вышедшей из берегов рекой смыло в море два автомобиля с пассажирами. В двух автомобилях находились семь человек. В результате поисковой операции в акватории Черного моря был обнаружен и спасен только один 42-летний мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковая операция в Сочи: спасатели ищут людей в море и на сушеЧП в Сочи – СК возбудил дело по факту гибели людейВ смытых в Сочи машинах ночевали туристы из Ставрополя с детьми

сочи

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, новости, черное море, общество