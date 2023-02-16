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В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины - РИА Новости Крым, 16.02.2023
В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
В Сочи на берег после шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T10:42
2023-02-16T10:42
сочи
происшествия
новости
черное море
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 фев - РИА Новости Крым. В Сочи на берег после шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев.Отмечается, что машины нашли на побережье в районе поселка Головинки. Предположительно, это могут быть автомобили, которые вместе с людьми смыло в море в июне прошлого года.24 июня в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи вышедшей из берегов рекой смыло в море два автомобиля с пассажирами. В двух автомобилях находились семь человек. В результате поисковой операции в акватории Черного моря был обнаружен и спасен только один 42-летний мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковая операция в Сочи: спасатели ищут людей в море и на сушеЧП в Сочи – СК возбудил дело по факту гибели людейВ смытых в Сочи машинах ночевали туристы из Ставрополя с детьми
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РИА Новости Крым
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4.7
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сочи, происшествия, новости, черное море, общество
В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины

СМИ: в Сочи шторм вынес на берег искореженные автомобили

10:42 16.02.2023
 
© РИА Новости . Олег Смеречинский / Перейти в фотобанкШторм
Шторм - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Олег Смеречинский
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 фев - РИА Новости Крым. В Сочи на берег после шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев.
Отмечается, что машины нашли на побережье в районе поселка Головинки. Предположительно, это могут быть автомобили, которые вместе с людьми смыло в море в июне прошлого года.
24 июня в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи вышедшей из берегов рекой смыло в море два автомобиля с пассажирами. В двух автомобилях находились семь человек. В результате поисковой операции в акватории Черного моря был обнаружен и спасен только один 42-летний мужчина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поисковая операция в Сочи: спасатели ищут людей в море и на суше
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В смытых в Сочи машинах ночевали туристы из Ставрополя с детьми
 
СочиПроисшествияНовостиЧерное мореОбщество
 
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