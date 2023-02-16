https://crimea.ria.ru/20230216/v-sochi-posle-shtorma-na-bereg-vyneslo-dve-razbitye-mashiny-1127012783.html
В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины - РИА Новости Крым, 16.02.2023
В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
В Сочи на берег после шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев. РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T10:42
2023-02-16T10:42
2023-02-16T10:42
сочи
происшествия
новости
черное море
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110122/02/1101220251_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_e0c62a1f4d821f36cd62f2c7dc3b9099.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,16 фев - РИА Новости Крым. В Сочи на берег после шторма вынесло два искореженных легковых автомобиля. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на сообщения очевидцев.Отмечается, что машины нашли на побережье в районе поселка Головинки. Предположительно, это могут быть автомобили, которые вместе с людьми смыло в море в июне прошлого года.24 июня в районе поселка Зубова Щель Лазаревского района Сочи вышедшей из берегов рекой смыло в море два автомобиля с пассажирами. В двух автомобилях находились семь человек. В результате поисковой операции в акватории Черного моря был обнаружен и спасен только один 42-летний мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Поисковая операция в Сочи: спасатели ищут людей в море и на сушеЧП в Сочи – СК возбудил дело по факту гибели людейВ смытых в Сочи машинах ночевали туристы из Ставрополя с детьми
сочи
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110122/02/1101220251_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d73bab16050df8b9a3f4034f63e8950b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, происшествия, новости, черное море, общество
В Сочи после шторма на берег вынесло две разбитые машины
СМИ: в Сочи шторм вынес на берег искореженные автомобили