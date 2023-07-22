https://crimea.ria.ru/20230722/dvoe-turistov-pogibli-i-10-raneny-v-rezultate-pozhara-v-otele-v-antale-1130235631.html

Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье

Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье

Двое туристов погибли, еще 10 пострадали в результате пожара в гостинице в турецкой Анталье, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T13:40

2023-07-22T13:40

2023-07-22T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Двое туристов погибли, еще 10 пострадали в результате пожара в гостинице в турецкой Анталье, сообщило агентство Anadolu.Огонь ночью охватил здание двухэтажного бутик-отеля в центральном историческом районе Калеичи, вскоре на место прибыли пожарные. Возгорание удалось потушить за полтора часа.В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что информации о россиянах в связи с инцидентом нет.

турция

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, отдых, туризм, общество, в мире, новости, пожар