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Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье
Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье
Двое туристов погибли, еще 10 пострадали в результате пожара в гостинице в турецкой Анталье, сообщило агентство Anadolu. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T13:40
2023-07-22T13:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Двое туристов погибли, еще 10 пострадали в результате пожара в гостинице в турецкой Анталье, сообщило агентство Anadolu.Огонь ночью охватил здание двухэтажного бутик-отеля в центральном историческом районе Калеичи, вскоре на место прибыли пожарные. Возгорание удалось потушить за полтора часа.В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что информации о россиянах в связи с инцидентом нет.
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турция, происшествия, отдых, туризм, общество, в мире, новости, пожар

Двое туристов погибли и 10 ранены в результате пожара в отеле в Анталье

13:40 22.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнталья
Анталья - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Двое туристов погибли, еще 10 пострадали в результате пожара в гостинице в турецкой Анталье, сообщило агентство Anadolu.
Огонь ночью охватил здание двухэтажного бутик-отеля в центральном историческом районе Калеичи, вскоре на место прибыли пожарные. Возгорание удалось потушить за полтора часа.
"По предварительным данным, скончались двое туристов, одна из них – гражданка Ливана, еще 10 пострадали", - сообщило агентство.
В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости, что информации о россиянах в связи с инцидентом нет.
ТурцияПроисшествияОтдыхТуризмОбществоВ миреНовостиПожар
 
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