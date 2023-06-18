https://crimea.ria.ru/20230618/kak-chasche-vsego-travmiruyutsya-deti-1129411533.html

Как чаще всего травмируются дети

Как чаще всего травмируются дети - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Как чаще всего травмируются дети

В Крыму с начала весенне-летнего сезона уже зафиксированы три случая падения детей из окон. Также нередко дети оказываются в больнице из-за проглоченных... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T20:21

2023-06-18T20:21

2023-06-18T20:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с начала весенне-летнего сезона уже зафиксированы три случая падения детей из окон. Также нередко дети оказываются в больнице из-за проглоченных инородных тел или из-за того, что падают с "активных средств передвижения" – велосипедов и самокатов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Анатолий Олейник.Так, в начале июня в Симферополе из окна квартиры на втором этаже выпала четырехлетняя девочка, с травмами она была доставлена в больницу."За весенне-летний период было зафиксировано три подобных случая, чаще всего дети просто облокачиваются на москитные сетки", - рассказал Олейник.Падают с велосипедов и пьют таблеткиПо его словам, в детскую больницу фактически каждый день поступают пациенты с инородными телами – дети глотают монеты, кнопки, батарейки. Кроме того, опасность представляют медикаментозные препараты, оставленные на видном месте. Доктор напомнил: детей привлекают блестящие блистеры, более того, нередко таблетки бывают сладкими.Олейник упомянул, что в РДКБ регулярно поступают дети, на которых падают плохо закрепленные тумбочки, шкафы, телевизоры.Также он отметил, что ребенок, который катается на скутере, самокате или другом "активном средстве передвижения", не должен игнорировать соблюдение правил техники безопасности.Кроме того, современные дети получают травмы, пытаясь сделать оригинальные селфи - на краю дома, на вершине скалы, на дереве, на лестнице или же выполняя различные акробатические трюки.Мультики доводят до неврологии"Отмечу, что повальное увлечение гаджетами отражается и на хронических заболеваниях. К сожалению, по многим заболеваниям отмечается рост. Большой рост неврологических заболеваний напрямую связан с гаджетами: от длительных игр за компьютером страдают глаза, происходит перераздражение головного мозга", - сказал Олейник. И напомнил, что длительный просмотр мультиков может довести до неврологии."Количество детей с эпилептическими припадками увеличивается. Также у детей портится осанка. Может возникать нестабильность шейного отдела позвоночника. У каждого второго ребенка есть нарушения осанки, также бывают проблемы из-за нарушения кровообращения", - резюмировал главврач.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое детей утонули на КубаниГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностяхКак травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психолога

https://crimea.ria.ru/20230614/v-krym-na-otdykh-priekhali-580-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1129366764.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, анатолий олейник, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, крым, безопасность, совет эксперта