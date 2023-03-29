Рейтинг@Mail.ru
Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230329/nashli-mertvym-v-vannoy-v-krymu-vyyasnyayut-prichinu-smerti-podrostka-1127850511.html
Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка
Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка
Следователи выяснят причины смерти 15-летнего подростка, тело которого было найдено в среду, 29 марта, в одном из частных домов в селе Уварово Ленинского района РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T17:24
2023-03-29T17:25
происшествия
крым
новости крыма
крымский следком
прокуратура республики крым
общество
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111729/58/1117295849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cee9a39e64cfbe28a9d248dd2789aa3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Следователи выяснят причины смерти 15-летнего подростка, тело которого было найдено в среду, 29 марта, в одном из частных домов в селе Уварово Ленинского района Крыма. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.Уточняется, что эксперты уже осмотрели место происшествия, а также котельную в доме. Предварительно установлено, что причиной трагедии могла стать неисправная система дымоотведения твердотопливного котла."Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено", - отметили в СК.По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход расследования которого будет контролировать лично руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев.Прокуратура Крыма также организовала проверку обстоятельств смерти школьника."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - отметили в ведомстве.Также известно, что родители подростка воспитывают еще двое детей, по месту жительства семья характеризуется положительно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на уроке физкультуры умер девятиклассникПогибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в КрымуГараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111729/58/1117295849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5fea6eb8ba7624dc32fc7e32565a4c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, новости крыма, крымский следком, прокуратура республики крым, общество, дети
Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка

В Крыму 15-летний подросток отравился угарным газом: возбуждено уголовное дело

17:24 29.03.2023 (обновлено: 17:25 29.03.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному
Рассмотрение вопроса о продлении срока ареста А. Навальному - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Следователи выяснят причины смерти 15-летнего подростка, тело которого было найдено в среду, 29 марта, в одном из частных домов в селе Уварово Ленинского района Крыма. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.
"Установлено, что сегодня ранним утром в ванной комнате частного домовладения в селе Уварово родственниками было обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками отравления угарным газом", - говорится в тексте сообщения.
Уточняется, что эксперты уже осмотрели место происшествия, а также котельную в доме. Предварительно установлено, что причиной трагедии могла стать неисправная система дымоотведения твердотопливного котла.
"Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено", - отметили в СК.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход расследования которого будет контролировать лично руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев.
Прокуратура Крыма также организовала проверку обстоятельств смерти школьника.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - отметили в ведомстве.
Также известно, что родители подростка воспитывают еще двое детей, по месту жительства семья характеризуется положительно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе на уроке физкультуры умер девятиклассник
Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
Гараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем
 
ПроисшествияКрымНовости КрымаКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымОбществодети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:47Тысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берег 1:16
19:37Пьяный наехал на пьяного: в Севастополе водителя осудят за ДТП
19:19В Севастополе на две недели закрывают для проезда очередную дорогу
18:48В Крыму пресекли подготовку к разбойному нападению на инкассаторов
18:19Над Крымом сбит беспилотник
17:55В бухте Севастополя запретили строительство торгового комплекса
17:24Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка
17:07Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в Крыму
16:36Сдержанный оптимизм: Константинов оценил перспективы турсезона в Крыму
16:16Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе: водителя деблокировали спасатели
16:00Российские военные уничтожили 4 пункта управления подразделений ВСУ
15:47Сколько сертификатов на маткапитал получили в новых регионах РФ
15:32Армия России за сутки уничтожила более 500 боевиков ВСУ
15:21Наместник Киево-Печерской лавры: мы будем стоять до последнего
15:13Путин оценил экономику России – главные тезисы совещания
15:06Муфтий Крыма: ситуация с Киевской лаврой – государственное рейдерство
14:50Задержан на границе: в Крыму взяли второго главаря экстремистской ячейки
14:43Стратегический договор между РФ и Ираном подпишут в ближайшее время
14:26Путин провел совещание с правительством. Видео
14:12Почти 200 человек погибли на дорогах Крыма за год
Лента новостейМолния