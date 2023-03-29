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Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка
Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка
Следователи выяснят причины смерти 15-летнего подростка, тело которого было найдено в среду, 29 марта, в одном из частных домов в селе Уварово Ленинского района РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T17:24
2023-03-29T17:24
2023-03-29T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Следователи выяснят причины смерти 15-летнего подростка, тело которого было найдено в среду, 29 марта, в одном из частных домов в селе Уварово Ленинского района Крыма. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.Уточняется, что эксперты уже осмотрели место происшествия, а также котельную в доме. Предварительно установлено, что причиной трагедии могла стать неисправная система дымоотведения твердотопливного котла."Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено", - отметили в СК.По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход расследования которого будет контролировать лично руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев.Прокуратура Крыма также организовала проверку обстоятельств смерти школьника."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - отметили в ведомстве.Также известно, что родители подростка воспитывают еще двое детей, по месту жительства семья характеризуется положительно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе на уроке физкультуры умер девятиклассникПогибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в КрымуГараж с автомобилем сгорел дотла в поселке под Симферополем
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Нашли мертвым в ванной: в Крыму выясняют причину смерти подростка
В Крыму 15-летний подросток отравился угарным газом: возбуждено уголовное дело
17:24 29.03.2023 (обновлено: 17:25 29.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Следователи выяснят причины смерти 15-летнего подростка, тело которого было найдено в среду, 29 марта, в одном из частных домов в селе Уварово Ленинского района Крыма. Об этом сообщили в региональном главке СК РФ.
"Установлено, что сегодня ранним утром в ванной комнате частного домовладения в селе Уварово родственниками было обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками отравления угарным газом", - говорится в тексте сообщения.
Уточняется, что эксперты уже осмотрели место происшествия, а также котельную в доме. Предварительно установлено, что причиной трагедии могла стать неисправная система дымоотведения твердотопливного котла.
"Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено", - отметили в СК.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ход расследования которого будет контролировать лично руководитель главного следственного управления Владимир Терентьев.
Прокуратура Крыма также организовала проверку обстоятельств смерти школьника.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - отметили в ведомстве.
Также известно, что родители подростка воспитывают еще двое детей, по месту жительства семья характеризуется положительно.
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